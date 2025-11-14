Primera huelga de empleados públicos de la Junta por la equiparación salarial: "Muchos no perciben ni el equivalente al salario mínimo"

Primera jornada de huelga de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Extremadura, convocada por el sindicato USO, para reclamar la equiparación salarial con los de otras administraciones. A la espera de conocerse el seguimiento de los paros a la que están llamados unos 18.000 empleados públicos, varias decenas de personas se han concentrado esta mañana en Mérida, a las puertas de la sede de Presidencia.

Durante la protesta, los empleados públicos han recordado que la mejora de las condiciones laborales y salariales "es una cuestión de justicia". USO cifra en torno a un 20% de media la diferencia salarial con otras administraciones regionales, una situación que, a su juicio, carece de justificación "técnica o jurídica" y supone "una evidente discriminación interna, que el actual Gobierno autonómico debe afrontar con decisión política y voluntad negociadora".

El secretario general de USO, Luis Manuel Gil, ha incidido en que los salarios de los empleados públicos de la Administración General están "en el vagón de cola a nivel nacional y muchos de ellos no llegan a percibir el equivalente al salario mínimo interprofesional", mientras asegura que la presidenta de la Junta tiene el cuarto salario más alto de los presidentes autonómicos del país.

Reclaman abrir un proceso de negociación

Por ello, Gil ha defendido que esta huelga es "totalmente necesaria y de justicia: lo que estamos pidiendo es que por dignidad se inicie un proceso de negociación para la equiparación de las retribuciones".

La jornada de paros ha estado envuelta en polémica, ya que al fijar los servicios mínimos para la huelga, la Junta acordó suspender el teletrabajo para todos los empleados públicos durante los días en los que tuviera lugar dicha protesta. Ante esta decisión, USO solicitó judicialmente la suspensión cautelar, al considerar que se atentaba contra el derecho de huelga y la justicia le ha dado la razón, acordando la suspensión cautelar de esa decisión y manteniendo la opción de teletrabajar en la jornada de huelga mientras se resuelve definitivamente la controversia.

La de hoy es la primera de las 28 jornadas de huelga convocadas por el sindicato USO Extremadura hasta finales de 2026 para reclamar la equiparación salarial de estos empleados públicos. Los paros, anunciados antes de la convocatoria de elecciones, se mantendrán durante este periodo. El sindicato considera que la presidenta extremeña, María Guardiola, "sigue teniendo capacidad plena para negociar y comprometer mejoras laborales y retributivas" conforme a la ley.