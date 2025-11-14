Último día de tormenta solar: así puede afectar a las comunicaciones

Durante las pasadas noches y hasta esta misma madrugada se ha estado produciendo a la Tierra una tormenta solar.

Sus efectos sobre la Tierra

El astrofotógrafo y astrónomo amateur, Javier Caldera, explica que "una tormenta geomagnética fuerte puede producir efectos en las redes eléctricas terrestres. En casos extremos, todo lo que dependiese de la red eléctrica dejaría de funcionar". El sistema GPS también puede verse afectado: no hasta el punto de dejar de funcionar, pero sí con fallos de precisión en la geolocalización.

"Otro caso, que me pilla de primera mano, es el vuelo de los drones", añade Caldera. Estos dispositivos dependen del GPS y no se recomienda volarlos durante episodios de elevada actividad magnética. En la tormenta de mayo del año pasado, varios pilotos que intentaron captar las auroras boreales vieron cómo sus drones dejaban de responder.

Otro efecto habitual es la alteración de las señales de radio, especialmente en zonas de África, donde se registran bloqueos. Por eso, equipos de la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) monitorizan constantemente estos fenómenos, y cuando detectan actividad relevante, la Agencia Espacial Europea (ESA) lanza comunicados para prevenir sobrecargas en generadores eléctricos, evitando posibles apagones.

El Evento Carrington

"Para que realmente afecte a la corriente y a los suministros de electricidad y GPS de forma catastrófica, tendría que ser una tormenta solar y geomagnética extremadamente fuerte, como la que se produjo hace algo más de 150 años". Caldera hace referencia al Evento Carrington, la gran tormenta solar de 1859 que causó fallos masivos en los sistemas de telégrafo en Europa y América del Norte.

Una tormenta de magnitud similar estuvo a punto de alcanzarnos en 2012. De haberse producido apenas una semana antes, la onda expansiva habría impactado de lleno contra la Tierra, esquivándola por muy poco.

La otra cara de la moneda

Pese a los riesgos y alteraciones que estas tormentas pueden generar, también ofrecen uno de los fenómenos naturales más admirados: las auroras boreales. Si se dan las condiciones adecuadas, es posible observarlas desde la Tierra, convirtiéndose en una de las manifestaciones más impresionantes de la actividad solar.

"El universo es un equilibrio entre belleza y peligro", reflexiona Caldera, quien recuerda que fenómenos como este nos hacen valorar la fortuna de habitar un planeta como la Tierra. Un mundo protegido por un campo magnético capaz de frenar tormentas solares que, en otras circunstancias, podrían resultar devastadoras, y que al mismo tiempo nos regalan espectáculos naturales tan sobrecogedores como las auroras boreales.