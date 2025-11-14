Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha convocado en Profex este viernes un nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en especialidades con las listas agotadas. Es la undécima convocatoria de este tipo que realiza desde que comenzó el curso y en este caso se necesitan cubrir 16 vacantes para las que no se encuentra personal.

En concreto, se buscan dos docentes de Matemáticas para Jaraíz de la Vera y Cáceres, uno de Portugués para un instituto de Badajoz, dos docentes de Música para Plasencia y Villafranca de los Barros, dos de Asesoría y Procesos de Imagen Personal en Cáceres y uno de Hostelería y Turismo en Cabeza del Buey. También, se busca un docente de Informática para Cáceres y hay una plaza vacante de Organización y procesos de mantenimiento de vehículos en Villafranca de los Barros, otra de Procesos sanitarios en Cáceres, otras dos vacantes de Sistemas Electrotécnicos y automáticos en Navamoral de la Mata y Cáceres, una de Operaciones y equipos de producción agraria en Ceclavín, otra de Flauta travesera en Montijo y una última vacante de Danza clásica para el conservatorio Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres.

Varias de estas especialidades están pendientes de la puesta en la marcha de nuevas listas extraordinarias que fueron convocadas el pasado febrero y acaban de publicarse las listas de admitidos provisionales, para poder constituirlas oficialmente, lo que podría aliviar la situación. No obstante, hay otras especialidades como Matemáticas que ni siquiera fueron convocadas en las últimas oposiciones de Secundaria ni se prevén para las de 2026.

Los interesados en ocupar estas plazas tienen de plazo hasta el próximo lunes, a las 9.00 horas, para presentar sus solicitudes.

Para participar no es necesario formar parte previamente de ninguna de las listas de esperas de Educación (ordinarias, supletorias ni extraordinarias). Sí se requiere contar con la titulación que se exija para cada especialidad y estar en posesión del máster del profesorado o, en su defecto, de otros títulos que especifica la convocatoria (el CAP, la licenciatura en Pedagogía o Psicopedagogía, entre otros, o un mínimo de experiencia docente).