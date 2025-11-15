Cruz Roja Extremadura celebra el Día del Voluntariado: "Los voluntarios son las manos de la institución"

Badajoz reúne este sábado a más de 500 personas procedentes de toda la región en la celebración del Día del Voluntariado de Cruz Roja Extremadura, un encuentro que, según el delegado especial autonómico, Fernando Solís, pretende ser "un punto de encuentro de los voluntarios y voluntarias". Además, quieren que sea un espacio donde compartir experiencias, formarse y, sobre todo, "reconocer el trabajo que han hecho durante estos 12 meses, en este caso 24, porque el acto del año pasado se suspendió por la dana".

El Edificio Ibercaja ha sido el escenario escogido para la ocasión y durante la jornada, Cruz Roja ha organizado actividades lúdicas, exposiciones históricas y demostraciones de nuevos recursos operativos, como el recién estrenado Centro Móvil de Operaciones. Además, se han entregado reconocimientos tanto a presidentes comarcales como a voluntarios de diferentes áreas. "Tenemos 40 puntos de presencia en la región, desde ciudades grandes a pueblos pequeños, y son ellos quienes están con la gente y hacen posible la actividad", subraya Solís. De ahí que insista en una idea clave: "Los voluntarios son las manos de la institución".

Responsables de tareas silenciosas

El delegado recuerda que algunas tareas de Cruz Roja son muy visibles, como la atención en emergencias, "pero otras son mucho más silenciosas, como los programas de mayores o la atención a personas sin hogar", servicios fundamentales para quienes los reciben.

Fernando Solís, delegado especial autonómico de Cruz Roja Extremadura, durante su intervención en el acto. / Andrés Rodríguez

En esta edición, se destaca especialmente la labor de los voluntarios de Juventud, que trabajan "con más de mil niños durante el verano en un ocio saludable y educativo", y también la de la unidad de emergencias, movilizada en episodios críticos como la dana de Valencia o los recientes incendios forestales en la región.

"Somos parte de un engranaje imprescindible"

Entre los más de 500 voluntarios presentes está Enrique García, de 20 años, que afirma sentirse parte de un engranaje imprescindible. "Somos una parte esencial de Cruz Roja", admite. Lleva cuatro años formando parte del área de Juventud, donde ha participado también en el consejo regional. "Somos un órgano diferenciado, con nuestro propio funcionamiento y nuestra propia cadena de mando", detalla. Una de sus últimas experiencias ha sido su formación en los Equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias (ESIE), encargado de la atención de menores en emergencias. "Somos los que estamos con los niños en los desastres, porque los niños tienen derecho a seguir siendo niños por muchos desastres que haya", remarca.

Enrique García, voluntario de Cruz Roja Extremadura. / Andrés Rodríguez

García insiste en que, a pie de calle, Juventud siempre está presente para "concienciar y sensibilizar", aunque también reconoce la importancia del voluntariado en su conjunto. "Sin los voluntarios no funcionan proyectos como ambulancias, intervención social, alimentos o empleo. Buscamos estar por y para la gente". Para él, el acto de este sábado es especial porque reconoce el esfuerzo de todos: "Estamos festejando la labor que hacen esas 500 personas en toda la región".

"Me jubilé y encontré aquí a una familia"

Otro testimonio es el de Alfonso Méndez, tiene 77 años y es voluntario desde 2011. "Me jubilé y encontré aquí una familia", recuerda. Entró en Cruz Roja motivado por ocupar su tiempo, siguiendo los pasos de su mujer, que ya era voluntaria, y pronto desarrolló un fuerte compromiso con la institución: "Me integré y me dediqué de cuerpo y alma". Esa implicación le llevó a asumir responsabilidades, siendo vicepresidente provincial, presidente provincial y, de nuevo, vicepresidente. "Cruz Roja me ha dado mucho", afirma emocionado.

Alfonso Méndez a sus 77 años es voluntario de Cruz Roja desde hace 14. / Andrés Rodríguez

Méndez reconoce que, por su edad, no siempre ha estado en primera línea de las emergencias, aunque ha colaborado en situaciones como en los recientes incendios en Extremadura. Para él, este Día del Voluntariado es imprescindible: "El voluntariado siempre merece un reconocimiento".

Recuerda que su papel es fundamental y, por ello, es preciso tener un momento donde "el voluntario sea el protagonista", donde todos puedan verse, saludarse y convivir. En definitiva, encontrarse con quien está a su lado, ya que según Alfonso Méndez, sus compañeros son mucho más que eso: "Somos la familia de la Cruz Roja".