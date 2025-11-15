Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: "Estoy muy contento, merecemos este descanso"

"Estoy muy contento de poder jubilarme ya, pero no solo por mí, sino por todos mis compañeros y compañeras que se merecen este descanso tanto como yo y podrán hacerlo". Pedro Vázquez, de 62 años y natural del municipio cacereño de Pinofranqueado, será el primer bombero forestal de Extremadura en acceder a la jubilación anticipada, un "hito histórico" en los derechos laborales de este colectivo que hará efectivo el próximo 18 de noviembre. "He dedicado más de 35 años a apagar incendios forestales", sostiene.

Según destaca la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO), Vázquez podrá jubilarse ya gracias a la aplicación de los coeficientes reductores recogidos en la Ley 5/2024, de 8 de noviembre, Básica de Bomberos Forestales. "Llevábamos luchando por esto más de cinco años y gracias a CCOO ha sido posible", subraya el profesional del Infoex, que a su vez es afiliado del colectivo sindical, quien aplaude su "dedicación al servicio público y a la protección del medio natural frente a los incendios forestales".

"Los bomberos nos exponemos a situaciones muy peligrosas, estresantes y cancerígenas, todo al mismo tiempo. Llega una edad que, a pesar de encontrarnos bien físicamente, el cuerpo no 'funciona' como cuando tenías 30 años", explica Vázquez, que ha sido conductor de la unidad H43 con base en Pinofranqueado. "Estoy muy orgulloso de haber sido bombero forestal, es una profesión que siempre me ha gustado porque nací entre montañas y ese ha sido mi hábitat, toda mi vida ha girado alrededor del medio ambiente", relata.

De su extensa trayectoria profesional, en la que ha vivido "muchos momentos buenos con grandes compañeros y compañeras", recuerda que la intervención que más le impactó fue el incendio forestal que se registró en Las Hurdes hace ya más de dos años, en mayo de 2023. "Ese ha sido el más difícil de todos a los que me he enfrentado, ya que arrasó casi 11.000 hectáreas y afectó a Las Hurdes y Sierra de Gata", apunta.

Reivindicación histórica

Por su parte, CCOO subraya que este reconocimiento es "un paso de justicia social hacia un colectivo que desarrolla una de las labores más duras, arriesgadas y necesarias para la sociedad". Recuerda que la aplicación de los coeficientes reductores "era una reivindicación histórica del sector, fruto de años de trabajo sindical y de diálogo institucional", y que la aprobación de la Ley 5/2024 "ha sido clave para hacer posible la jubilación anticipada de estos profesionales, en una profesión tan exigente y de alto riesgo".

En concreto, la ley establece un coeficiente reductor del 0,20 para la edad de jubilación de los bomberos forestales, que se aplica anualmente sobre el tiempo de cotización efectiva. Este coeficiente permite adelantar la jubilación hasta 5 años respecto a la edad ordinaria, o hasta 6 años de forma excepcional si se acreditan 35 o más años de cotización y la edad mínima de jubilación es de 59 años.

A juicio de CCOO, este avance en materia laboral "marca un precedente fundamental" para el resto de profesionales del operativo en Extremadura y en todo el territorio nacional, "consolidando el camino hacia una equiparación plena y justa" de las condiciones laborales del colectivo de bomberos forestales. El sindicato destaca su papel "determinante" en el proceso de negociación de la normativa, que culminó con su aprobación en el Congreso de los Diputados hace un año.