CIBEREXT, la nueva plataforma gratuita de la Junta de Extremadura que protege a las empresas extremeñas ante ciberamenazas

La transformación digital es ya una realidad en Extremadura. El tejido empresarial de la región avanza cada día hacia modelos más conectados y eficientes basados en Internet y en todos los activos que este ofrece como una oportunidad real de expandir su campo de actuación no solo a todo el territorio extremeño, sino también fuera de sus fronteras.

Pero este progreso que trae consigo nuevas oportunidades también presenta desafíos inquietantes en materia de seguridad, ya que se multiplican las posibilidades de que cualquier empresa, incluso la más pequeña, sea un posible objetivo de ataques, fraudes y accesos no autorizados a información sensible.

Para apoyar a las compañías de la región en este camino, la Junta de Extremadura ha puesto en marcha Ciberext, una innovadora plataforma gratuita diseñada para reforzar la ciberseguridad de las empresas extremeñas. Esta iniciativa se enmarca dentro del compromiso de la Junta de Extremadura con una digitalización segura del territorio, que no solo ofrezca protección frente a las amenazas actuales, sino que también prepare a las organizaciones para los nuevos riesgos que trae consigo la evolución constante del entorno digital.

Por ello, la misión de Ciberext es clara: ofrecer a cualquier organización, sin importar su tamaño o sector, las herramientas y el conocimiento necesarios para evaluar su nivel de seguridad y detectar posibles riesgos en su estructura. A partir de este diagnóstico, la plataforma recomienda las medidas que más se adapten a cada situación mediante un proceso ágil, sencillo y adaptado a sus necesidades reales.

¿Qué puede hacer Ciberext por tu empresa?

Para ponerlo en marcha solo hay que darse de alta de forma gratuita a través de su página web. Una vez dentro, desde la zona privada, cada empresa puede informarse sobre los diferentes servicios y recursos que incorpora la plataforma, todos ellos orientados hacia el mismo fin: detectar todo tipo de vulnerabilidades para elaborar tanto un diagnóstico claro como un plan de ejecución personalizado según las necesidades concretas de cada situación.

Próxima jornada en Cáceres

El próximo 18 de noviembre, Ciberext celebrará su primera cita, la I Jornada de Sensibilización en Ciberseguridad Empresarial: Confianza digital para crecer. Durante el encuentro, expertos en la materia abordarán los principales retos actuales en ciberseguridad, aportando distintas perspectivas y enfoques sobre un mismo objetivo: fortalecer la protección digital de las empresas.

Para ello, la jornada contará con la participación de representantes de organismos públicos de referencia en materia de ciberseguridad y protección digital, como el INCIBE o la Guardia Civil, junto a voces del sector privado con amplia experiencia en la materia, entre ellas un abogado especialista en tecnologías e IA y un perfil CISO de Cajalmendralejo.

Inscríbete ya y forma parte de esta jornada clave para impulsar la confianza digital y la seguridad de tu empresa, las plazas son limitadas.