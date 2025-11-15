Borrasca Claudia
Continúa la alerta naranja en el norte de Extremadura, que puede acumular hasta 200 litros de lluvia
El resto de la región permanece en alerta amarilla y se mantienen cerradas dos carreteras
La borrasca Claudia continúa azotando Extremadura por tercer día consecutivo, especialmente el norte de la provincia de Cáceres, que se mantiene en alerta naranja desde las 10:00 hasta las 20:00 horas (cuando pasará a aviso amarillo) por la posibilidad de acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que desde la tarde noche del viernes y hasta este sábado el acumulado de agua esté entre 150 y 200 litros.
Vientos de 70 km/h
Asimismo, el 112 mantendrá al resto de la Comunidad Autónoma en alerta amarilla por lluvias y vientos, desde las 10:00 hasta la medianoche.
En las Vegas del Guadiana y sur de Badajoz, y en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en 12 horas la acumulación alcanzará los 40 litros por metro cuadrado.
Con respecto al viento, en Badajoz, norte de Cáceres, y Villuercas y Montánchez se esperan rachas que alcanzarán una velocidad de 70 kilómetros por hora.
Dos carreteras cortadas
Por otro lado, la Guardia Civil informa que se mantienen cerradas dos carreteras: la CC-146 De Zarza la Mayor a límite con Portugal (a Salvaterra do Extremo) y la CC-224 De Hervás a N-110 (a Cabezuela del Valle), conocida como el Puerto de Honduras. La primera por inundación de badén y la segunda por desprendimiento de tierras y barro.
Las más lluviosas de la madrugada
La localidad cacereña de Nuñomoral ha sido donde más ha llovido esta noche, con un acumulado de 28,8 litros hasta las 9:00 horas, siendo la cuarta población más lluviosa en España. Le sigue Madrigal de la Vera, también en Cáceres, con 24 l/m2, población que también se cuela en el listado de las más lluviosas del país, en la novena posición.
Les siguen los municipios cacereño de Guadalupe, con 18,4 l/m2, y de Navalvillar de Ibor, con 16,2 litros.
Villanueva del Fresno (Badajoz), con 12,4 l/m2, completan la lista de las cinco localidades con precipitaciones más copiosas en Extremadura.
Recomendaciones
El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus ayuntamientos para que revisen y presten especial atención a sumideros, socavones, andamiajes, cornisas, tejados, muros en mal estado y áreas arboladas, restringiendo el acceso a aquellas zonas que puedan representar un riesgo.
A la ciudadanía aconseja circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a los desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en causes secos, ni en las orillas de los ríos.
En cuanto al viento, el 112 Extremadura recomienda guardar objetos que puedan ser desplazados como toldos y tiestos, y evitar protegerse en muros, tapias y árboles.
En caso de tener que circular por carretera, hacerlo prestando especial atención a la hora de realizar adelantamientos, especialmente a vehículos de mayor volumen y al pasar por túneles o viaductos.
Asimismo, en caso de urgencia y emergencia ponerse en contacto con el 112.
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes