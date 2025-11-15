Continúa la alerta naranja en el norte de Extremadura, que puede acumular hasta 200 litros de lluvia

La borrasca Claudia continúa azotando Extremadura por tercer día consecutivo, especialmente el norte de la provincia de Cáceres, que se mantiene en alerta naranja desde las 10:00 hasta las 20:00 horas (cuando pasará a aviso amarillo) por la posibilidad de acumular 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que desde la tarde noche del viernes y hasta este sábado el acumulado de agua esté entre 150 y 200 litros.

Vientos de 70 km/h

Asimismo, el 112 mantendrá al resto de la Comunidad Autónoma en alerta amarilla por lluvias y vientos, desde las 10:00 hasta la medianoche.

En las Vegas del Guadiana y sur de Badajoz, y en las zonas cacereñas de Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en 12 horas la acumulación alcanzará los 40 litros por metro cuadrado.

Con respecto al viento, en Badajoz, norte de Cáceres, y Villuercas y Montánchez se esperan rachas que alcanzarán una velocidad de 70 kilómetros por hora.

Dos carreteras cortadas

Por otro lado, la Guardia Civil informa que se mantienen cerradas dos carreteras: la CC-146 De Zarza la Mayor a límite con Portugal (a Salvaterra do Extremo) y la CC-224 De Hervás a N-110 (a Cabezuela del Valle), conocida como el Puerto de Honduras. La primera por inundación de badén y la segunda por desprendimiento de tierras y barro.

El puerto de Honduras, cerrado. / Guardia Civil

Las más lluviosas de la madrugada

La localidad cacereña de Nuñomoral ha sido donde más ha llovido esta noche, con un acumulado de 28,8 litros hasta las 9:00 horas, siendo la cuarta población más lluviosa en España. Le sigue Madrigal de la Vera, también en Cáceres, con 24 l/m2, población que también se cuela en el listado de las más lluviosas del país, en la novena posición.

Les siguen los municipios cacereño de Guadalupe, con 18,4 l/m2, y de Navalvillar de Ibor, con 16,2 litros.

Villanueva del Fresno (Badajoz), con 12,4 l/m2, completan la lista de las cinco localidades con precipitaciones más copiosas en Extremadura.