La EX-A1 ya está lista: reparan los daños que provocaron las lluvias intensas de marzo

La Junta de Extremadura ha dado por finalizadas esta semana las obras para la reparación de daños en la autovía EX-A1 provocados por las abundantes lluvias registradas en la región el pasado mes de marzo. Estas provocaron un empeoramiento repentino del estado de las fisuras existentes entre los puntos kilométricos 83 y 84, además de desniveles de rápida evolución entre la superficie de diversas grietas, ha expuesto el Gobierno autonómico en nota de prensa.

Las obras han consistido en la demolición y reconstrucción global del terraplén en la zona que afecta a la calzada derecha (sentido Portugal), la construcción de una zanja drenante para proteger la zona de los flujos subterráneos y la reparación del firme con el fin de eliminar las fisuras que estaban produciendo la entrada de agua al núcleo del terraplén.

Los trabajos se han ejecutado por la empresa Senpa desde el mes de abril con un presupuesto de 1.292.410,40 euros.