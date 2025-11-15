Finalización de obras
La EX-A1 ya está lista: reparan los daños que provocaron las lluvias intensas de marzo
Los trabajos se han ejecutado por la empresa Senpa desde el mes de abril
La Junta de Extremadura ha dado por finalizadas esta semana las obras para la reparación de daños en la autovía EX-A1 provocados por las abundantes lluvias registradas en la región el pasado mes de marzo. Estas provocaron un empeoramiento repentino del estado de las fisuras existentes entre los puntos kilométricos 83 y 84, además de desniveles de rápida evolución entre la superficie de diversas grietas, ha expuesto el Gobierno autonómico en nota de prensa.
Las obras han consistido en la demolición y reconstrucción global del terraplén en la zona que afecta a la calzada derecha (sentido Portugal), la construcción de una zanja drenante para proteger la zona de los flujos subterráneos y la reparación del firme con el fin de eliminar las fisuras que estaban produciendo la entrada de agua al núcleo del terraplén.
Los trabajos se han ejecutado por la empresa Senpa desde el mes de abril con un presupuesto de 1.292.410,40 euros.
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes