Proyecto de decreto
Extremadura impulsa una red de voluntarios para reforzar la lucha contra los incendios forestales
Los grupos estarán constituidos por un máximo de 15 personas, que actuarán bajo la coordinación técnica del Infoex
Más implicación ciudadana para defender el territorio del fuego. La Junta de Extremadura apuesta por la creación de Grupos de Personal Voluntario de Incendios Forestales (GVIF), cuyos componentes desempeñarán una labor "desinteresada y altruista", tanto en materia de prevención como de extinción de los mismos. De esta forma se recoge en el proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento, cuyo objetivo es crear la figura jurídica de Grupos Municipales de Pronto Auxilio, como "un instrumento eficaz a través del cual pueda canalizarse la voluntad de los ciudadanos".
En este sentido, indicar que el pasado 13 de noviembre se abrió el plazo para la presentación de sugerencias al documento, un trámite que finalizará el próximo día 27. En concreto, el reglamento establece los requisitos de acreditación, la formación obligatoria, el uso de equipos de protección individual y la cobertura mediante seguros para las personas voluntarias. Cabe destacar que cada grupo podrá estar formado por un máximo de 15 integrantes, dirigidos por un jefe, y deberán actuar siempre bajo la coordinación técnica de los responsables del Plan Infoex.
El GVIF estará encuadrado orgánicamente en el órgano competente del ayuntamiento o mancomunidad. De hecho, aunque sí se establecen mecanismos de coberturas por daños sufridos, se recoge que esta actividad "en ningún caso será considerado relación de empleo con la entidad local o mancomunada en la que esté encuadrada el grupo, ni por los mismos motivos, con la Junta de Extremadura". La actuación del GVIF se extenderá a toda la Zona de Coordinación del Plan Infoex a la que pertenezca el municipio o mancomunidad que constituya el grupo.
Requisitos y solicitudes
Para poder incorporarse como voluntarios, las personas interesadas deberán tener entre 18 y 60 años, presentar anualmente un certificado médico que acredite no estar imposibilitado para el desarrollo normal de las actuaciones, residir en el municipio donde se constituya el grupo y superar un curso de acreditación impartido por la consejería competente. Dichos cursos incluirán contenidos teóricos sobre comportamiento del fuego, seguridad, herramientas de extinción y estructura del Infoex.
La acreditación definitiva solo se concederá tras superar la formación y quedará vinculada al grupo al que la persona se adscriba, que deberá estar registrado ante la Junta de Extremadura. La creación de un GVIG corresponde a los ayuntamientos o mancomunidades, que deberán tener previamente aprobado su Plan Periurbano de Prevención de Incendios, por ello, los interesados deberán dirigir una solicitud al alcalde del ayuntamiento o presidente de la mancomunidad. En caso de que haya más solicitudes que plazas, será la entidad local quien realice la selección.
Por su parte, la Junta creará además un registro autonómico que recogerá todos los grupos constituidos, las personas que los integran y los medios disponibles. Los voluntarios estarán obligados a utilizar equipos de protección individual específicos para incendios forestales (vestuario ignífugo, casco, botas, guantes, gafas y mascarilla). Asimismo, el reglamento atribuye a los propios grupos la responsabilidad de disponer de estos medios, ya sea mediante fondos propios, donaciones, subvenciones o convenios con entidades públicas.
Este reglamento se ampara en lo establecido en la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Extremadura de 2004, en cuyo artículo 15 se establece que los municipios y mancomunidades podrán promover la constitución de Grupos Municipales o Mancomunados de Pronto Auxilio, integrados por personal voluntario que haya superado los requisitos de selección, formación y adiestramiento. Con esta iniaciativa, se pretende canalizar la creciente implicación ciudadana en la protección del medio natural.
