Gallardo propone integrar los programas de atención a las familias en los servicios de base

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha comprometido a integrar los programas de atención a las familias dentro del sistema de servicios sociales de base como un servicio "esencial y estable". Así se lo ha transmitido a los representantes de la Asociación Profesional de Atención a Familias de Extremadura (APA-FEX) con los que ha mantenido una reunión.

Según ha explicado Gallardo, el compromiso del PSOE es el de asegurar una financiación autónoma "suficiente y estable", eliminando la dependencia de convocatorias anuales. Además, los socialistas han prometido al sector que se van a fortalecer los equipos profesionales, consolidando su estabilidad laboral y la formación continua.

Propuesta de impulso

Gallardo ha recordado a los miembros de APA-FEX que estas medidas ya se han presentado durante esta legislatura en la Asamblea de Extremadura. En concreto, el Grupo Socialista presentó una propuesta de impulso para la mejora de los programas de atención a las familias que contó con el voto en contra del PP, ha apuntado en nota de prensa el PSOE.

En esa propuesta figura garantizar la equidad territorial, asegurando la presencia de estos programas en todos los pueblos de la región, mejorar la coordinación entre los ámbitos social, educativo, sanitario y judicial o desarrollar un sistema de evaluación y calidad, además de reconocer profesionalmente la labor de los equipos de atención a familias dentro del sistema público.

Para el candidato del PSOE, los programas de atención a las familias, “constituyen una red fundamental dentro del sistema público de servicios sociales y tenemos que ser consciente de que, tras años de desarrollo, ha llegado el momento de afrontar sus debilidades estructurales y de funcionamiento". "Ese es el compromiso que adquiero con el sector para consolidarlo como un servicio público y estable", ha concluido.