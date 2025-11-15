Feijóo y Guardiola coordinan una doble campaña para "peinar Extremadura" y ampliar el alcance del 21D

El PP se plantea que Alberto Núñez Feijóo realice una campaña paralela a la de la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, con el objetivo de "peinar" el territorio y llegar a más votantes ante los comicios del 21 de diciembre, si bien ambos estarán juntos en los grandes mítines, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

Precisamente, este domingo se celebra el primer gran acto público de precampaña del PP: Alberto Núñez Feijóo y María Guardiola participarán juntos en un mitin en la localidad pacense de Lobón, a las 11.30 horas en el Pabellón Municipal Juan de Dios Ordóñez.

Aún no está definida

En 'Génova' aseguran que la campaña electoral aún no está definida y que Feijóo y la cúpula del PP se pondrán a disposición de su candidata para "conservar" el Gobierno autonómico y "ganar las elecciones", algo que no ocurrió en mayo de 2023. "Haremos lo que el PP de Extremadura nos pida porque la protagonista es María Guardiola", añaden las mismas fuentes.

A semejana de Galicia

El equipo de Feijóo defiende un modelo de campaña que "multiplique los actos", como el que aplicó por primera vez hace 16 años cuando fue candidato a las elecciones gallegas de 2009 y consiguió desalojar de la Xunta al socialista Emilio Pérez Touriño. El entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, apoyó a Feijóo con su propia caravana electoral y aquella campaña fue una victoria para todo el partido.

Cuando tomó las riendas del PP en abril de 2022, Feijóo importó la misma estrategia de campaña que le había dado cuatro mayorías absolutas en Galicia: una caravana electoral paralela en las elecciones andaluzas de junio de 2022 y otra en las gallegas de febrero de 2024. Tanto Juanma Moreno como Alfonso Rueda consiguieron mayoría absoluta en esos comicios.

Según 'Génova', se trata de llegar al mayor número posible de electores en Extremadura, de forma que Feijóo y Guardiola solo coincidan en grandes mítines. "Si María es capaz de hablar a mil personas a las 19.00 horas en Badajoz y Feijóo puede hablar a otras mil a la misma hora en Cáceres, conseguiríamos hablar a 2.000 personas y no solo a mil", resumen gráficamente a Europa Press fuentes de la dirección nacional del PP.