El norte extremeño exige a los partidos un compromiso firme para reabrir el Ruta de la Plata en 2035

La alianza territorial MSU-Norte de Extremadura reclama a los candidatos extremeños a las elecciones del 21 de diciembre que asuman públicamente el compromiso de impulsar la reapertura del Tren Ruta de la Plata entre Plasencia y Salamanca en 2035. La plataforma sostiene que esta infraestructura es “decidida, valiente y posible” y subraya que, de no incorporarse al programa electoral de cada candidatura, los ciudadanos "les darán la espalda”.

El colectivo ha respondido así a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien afirmó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el Ruta de la Plata “no entra dentro de las prioridades de la Unión Europea” para 2030 y 2040, aunque matizó que ello “no significa que no pueda abordarse antes”. Cifró en 6.000 millones de euros lo que puede costar una vía por una "orografía complicada" y que hay que hacer "'ex novo'", porque aunque existió en el pasado, "no nos vale la anterior", que es ahora una senda verde de la que no se puede aprovechar ni el trazado.

En su intervención, Puente señaló que ya han dado el primer paso, con un estudio de viabilidad para los más de 300 kilómetros entre Plasencia y Astorga (León), que es el que está sin servicio. El estudio se sacó a licitación en septiembre de 2023 y fue adjudicado a Prointec SAU por 821.000 euros. Según el pliego, el resultado tendría que darse a conocer en 2026. Su objetivo no es solo analizar las posibles alternativas de trazado, sino también si es rentable económicamente y socialmente devolver el tráfico ferroviario a esa línea, cerrada casi en su totalidad desde hace casi 39 años.

La plataforma recuerda que con la eliminación del tramo Plasencia–Salamanca, la provincia de Cáceres ha perdido 33.592 habitantes, según datos oficiales del INE. En el mismo periodo, Badajoz, que mantuvo abiertas sus dos conexiones ferroviarias con Sevilla y Huelva, ganó 12.570 residentes. “No se puede seguir construyendo una España hemipléjica”, denuncian en nota de prensa, al tiempo que insisten en que la reapertura del corredor es clave para la cohesión territorial del oeste peninsular.

Otras peticiones

En esta línea, la alianza territorial también reclama al MITMA la publicación, en enero de 2026, del informe de viabilidad del trazado Plasencia-León, y pide que el Gobierno de España negocie con la Comisión Europea la modificación de la planificación del Corredor Atlántico para adelantar los plazos del Ruta de la Plata.

Además, el MSU-Norte insta al Ministerio de Transportes a ampliar el estudio del nuevo servicio Avant a 250 km/h, previsto para la primavera de 2026 entre Badajoz y Cáceres, para que también incluya a Plasencia y Mérida. Consideran que esta prolongación permitiría aprovechar plenamente la inversión de casi 2.000 millones de euros ejecutada en la línea de alta velocidad, conectando por tren de proximidad a las cuatro principales ciudades de la región.

El colectivo defiende que un servicio Avant que una Mérida, Badajoz, Cáceres y Plasencia facilitaría la movilidad interior, reforzaría los vínculos entre los campus y centros de investigación de la Universidad de Extremadura y mejoraría las oportunidades laborales y empresariales. Recuerdan el incremento del 114% en el número de viajeros en la estación de Plasencia desde la entrada en servicio del tercer Alvia.