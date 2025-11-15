El salario bruto de los extremeños sube de los 2.000 euros, pero sigue como el tercero más bajo del país

El salario medio mensual, en términos brutos, se situó en 2024 en Extremadura en 2.127,2 euros, lo que supone el tercero más bajo del país, muy por debajo de la media nacional, que está en los 2.385,6 euros. En el conjunto del país, el salario medio bruto subió un 5% en 2024, hasta los 2.385,6 euros mensuales, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

Por comunidades autónomas, las que presentaron en el pasado año los sueldos medios más altos del país fueron País Vasco (2.809,9 euros), Madrid (2.761,7 euros) y Navarra (2.589,1 euros), mientras que Canarias (2.051,7 euros), Murcia (2.120,9 euros) y Extremadura (2.127,2 euros) registraron los más bajos. Con respecto a la media a nacional nacional, el salario de los extremeños es un 8,9% inferior, en concreto, 213 euros menos.

Cabe recordar que en 2023, el salario medio en Extremadura fue de 1.915,9 euros, un 4,1% más que en 2022. Las regiones con mayor salario medio en el empleo principal fueron País Vasco (2.624,3 euros), Comunidad de Madrid (2.575,5 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (2.515,7 euros). Los menores se observaron en Extremadura (1.915,9 euros), Canarias (1.987,9 euros) y Castilla-La Mancha (2.025,2 euros).

En esta línea, indicar que el 42,9% de los asalariados en Extremadura (30% en España) recibió en 2023 un salario bruto mensual inferior a 1.534,7 euros, mientras el 19,4% (30% en España) ganó más de 2.548,2 euros. El 37,7% restante percibió un salario bruto mensual entre 1.534,7 y 2.548,2 euros (el 40% a nivel nacional). En España, el salario medio bruto aumentó ese año un 7,3%, alcanzando los 2.273 euros al mes.

En 2024

A tenor de los datos del INE, 2024 es el octavo año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años. A nivel nacional, el aumento salarial del 5% es el segundo más pronunciado de los últimos ocho años tras el de 2023 (7,3%). El 40% de los asalariados (7,3 millones de trabajadores) ganaron entre 1.582,2 y 2.659,8 euros brutos al mes en 2024, mientras que el 30% (5,5 millones) obtuvo remuneraciones de al menos 2.659,8 euros y el 30% restante cobró un sueldo inferior a 1.582,2 euros. De estos últimos, 1,84 millones de asalariados percibieron un salario inferior a los 1.068,9 euros.

Estadística toma para sus datos al salario mensual del empleo principal bruto (incluyendo retenciones en el IRPF y cotizaciones) y añade criterios convencionales en relación con casos especiales. De esta forma, las pagas extras y otros complementos anuales son considerados en la definición, dividiendo su cantidad por 12. También se incluyen los pagos por horas extras regulares, propinas y comisiones.

El INE ordena a todos los asalariados -18,4 millones de personas durante el pasado año- según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, con el 10% de los trabajadores en cada grupo. Como resultado, el salario mediano, que divide al total de los trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior, se situó en 2024 en un nuevo máximo de 2.001,4 euros brutos mensuales, un 3,4% más que en el año anterior (65,9 euros más).

Atendiendo al tipo de jornada, el 34,8% de los asalariados a jornada completa ganó al menos 2.659,8 euros mensuales en 2024 y el 20,4% percibió menos de 1.582,2 euros. Por el contrario, el 87% de los asalariados a tiempo parcial ganó menos de 1.582,2 euros mensuales y sólo el 2% cobró 2.659,8 euros o más. Las mujeres, los jóvenes, las personas con un menor nivel de formación, los trabajadores con menor antigüedad en las empresas y los contratados temporalmente presentan los salarios más bajos. Los asalariados con contrato temporal presentaron un sueldo medio de 1.872,7 euros al mes, frente a los 2.484,5 euros de los indefinidos.

Con respecto a las mujeres, casi cuatro de cada diez percibió un sueldo inferior a 1.582,2 euros mensuales, frente a uno de cada cinco varones. Además, el 33,7% de los varones ingresó 2.659,8 euros o más en 2024, frente al 26,1% de las mujeres. Con todo, el salario medio de las mujeres se situó en 2.163,2 euros al mes (100 euros más que en 2023), frente a los 2.593 euros percibidos por los hombres (125,1 euros más que el año anterior).

Los jóvenes

Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto alcanzó en 2024 los 1.372,8 euros mensuales, cifra que se ha reducido en 14,6 euros respecto a 2023. El de los jóvenes de 16 a 24 años es el único grupo de edad donde se redujo el sueldo medio en 2024 en relación al año anterior. Por contra, los asalariados de 55 y más años presentaron la cuantía salarial media más elevada en 2024, con 2.680,7 euros mensuales.

Los jóvenes se concentran en los salarios más bajos, por su mayor proporción de trabajo a tiempo parcial, contratos temporales y su menor antigüedad. Más de la mitad de los jóvenes menores de 25 años, el 51% (631.900 jóvenes), ganaron menos de 1.392,7 euros brutos y uno de cada tres, el 33,4%, cobraron menos de 1.068,9 euros. Por nivel de formación, el sueldo medio de los asalariados con educación secundaria de primera etapa (1.594,8 euros) es bastante inferior al de los que tienen estudios superiores (2.982,6 euros).

Sectores

Los salarios más bajos se concentraron en 2024 en las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico (1.138,4 euros al mes), hostelería (1.520,7 euros) y actividades administrativas y servicios auxiliares (1.674,7 euros). Ello se debe en parte a la mayor proporción de empleos a tiempo parcial y a la temporalidad en estos sectores. Por el contrario, los sueldos más elevados se dieron en las actividades financieras y de seguros (4.018,8 euros mensuales), el suministro de energía eléctrica y gas (3.619,7 euros al mes) e industrias extractivas (3.340,6 euros).

Según esta estadística, los trabajadores del sector público (incluidas las empresas públicas) tuvieron un salario medio bruto mensual de 3.328,6 euros al mes, frente a los 2.424,4 euros de los trabajadores del sector privado. Son, respectivamente, 204,2 euros y 90,3 euros más que en 2023. Esta mayor concentración de salarios altos en el sector público se debe al mayor porcentaje de asalariados con estudios superiores, el tipo de ocupación desempeñado, el menor peso del trabajo a tiempo parcial y la mayor antigüedad.