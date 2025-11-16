Buscando techo: la barrera de los 1.000 euros que separa a Extremadura del resto del país

Compra de un piso de 120 metros cuadrados. Su precio medio en España está en los 251.000 euros. Su precio medio en Extremadura es de 110.400 euros. Así lo indican los datos extrapolados a partir del análisis de los datos de la última década facilitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

En diez años, el precio de la vivienda en España se ha incrementado más de un 40%, hasta superar los 2.000 euros por metro cuadrado (m²), con Extremadura como la comunidad más barata y con menor subida, 920 euros por m² y 6,8% de incremento.

En el conjunto nacional, si en 2015, en el segundo trimestre, el precio medio de la vivienda apenas alcanzaba los 1.476 euros/m², en el mismo periodo de 2025 supera los 2.093 euros, lo que supone un incremento de 616 euros. De hecho, en la actualidad, solo la comunidad de Extremadura tiene el promedio por debajo de los 1.000 euros. También hay que recordar que se trata de la comunidad con el tercer salario más bajo del país (en términos brutos, se situó en 2024 en Extremadura en 2.127 euros), y menor renta por hogar (29.341 euros según los últimos datos de 2024).

Rozando máximos

Durante la última década, los precios no han dejado de subir. Entre 2016 y 2018 el metro cuadrado superó los 1.500 euros; entre 2019 y 2021 se mantuvo por encima de 1.600; y desde 2022 rebasó los 1.700. En 2024 acarició los 1.900 euros y, este año, ha superado por primera vez desde 2008, con la burbuja inmobiliaria, la barrera de los 2.000 euros y alcanza los 2.093 euros/m².

De hecho, los actuales precios están rozado los máximos históricos de esta estadística, que arranca en 1995, y que se dieron entre enero y marzo de 2008 con 2.101 euros/m².

Escasez de oferta

La escasez de oferta frente a una demanda creciente sigue impulsando los precios al alza y dificultando el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes, que continúan a la cola de Europa en edad de emancipación.

Entre abril y junio de 2025, el precio de la vivienda era un 10,4 % más alto que un año antes y un 41,7 % superior al registrado en 2015. En lo que va de año, aunque el ritmo de crecimiento se ha moderado, el aumento acumulado asciende al 9,7 %.

Ranking de comunidades

Por comunidades autónomas, las cifras son dispares:

👉Baleares encabeza la escalada de precios, con un incremento del 82,4 % en la última década. Si en 2015 el metro cuadrado costaba 1.927 euros, hoy supera los 3.518 euros, casi 1.600 euros más. Baleares es junto con Madrid la única donde el precio medio supera los 3.000 euros/m².

👉La comunidad de Madrid tiene los precios más caros de España, 3.631 euros/m² en 2025, el 75 % más que los 2.078 euros de 2015.

👉En Canarias el precio acumula un ascenso de casi el 52 % pasando de los 1.318 euros/m² de 2015 hasta rozar los 2.000 euros, casi 680 euros más.

👉Le sigue Cataluña, con un 49 % de subida (de 1.680 a 2.499 euros), lo que supone un desembolso de casi 820 euros más, y la Comunidad Valenciana, donde el precio ha crecido un 46 % en diez años (de 1.140 a 1.672 euros), 532 euros más de coste.

👉En Andalucía, el incremento es del 43,5 %, hasta los 1.741 euros/m²(528 euros más).

👉 Por debajo de la media nacional se sitúan el resto de comunidades. Así, con incrementos por encima del 30 % se encuentran Navarra (33 % hasta los 1.784 euros/m2) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (31,4 %) hasta los 2.027 euros. A continuación figuran Aragón (26,8 % más, hasta 1.537 euros/m2); Galicia (26,3 %, 1.490 euros); Asturias (24 %, 1.578 euros); Cantabria (22,4 %, 1.851 euros); Murcia (20 %, 1.185 euros); Castilla-La Mancha (19,6 %, 1.060 euros); La Rioja (19 %, 1.317 euros); País Vasco (14 %, 2.792 euros) y Castilla y León (11,6 %, 1.172 euros).

👉 Extremadura cierra la lista con la subida más baja, del 6,8 %, siendo además la única donde el precio medio del metro cuadrado sigue por debajo de los 1.000 euros, concretamente 920 euros.