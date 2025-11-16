En Directo
21D: Elecciones en Extremadura
Sigue en directo el acto público de precampaña con Feijóo y Guardiola en Lobón
Los dirigentes populares intervienen en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez junto con el alcalde de la localidad, Roberto Romero
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, se dan cita este domingo en un acto público en Lobón, enmarcado en la precampaña electoral de cara al 21 de diciembre.
El acto tiene lugar en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez de la localidad pacense, donde además de las intervenciones de los dos dirigentes, participará el alcalde del municipio, Roberto Romero.
El acto da comienzo a las 11.30 horas y los periodistas de este periódico se lo narrarán en directo.
