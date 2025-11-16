Sigue en directo el acto público de precampaña con Feijóo y Guardiola en Lobón

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, se dan cita este domingo en un acto público en Lobón, enmarcado en la precampaña electoral de cara al 21 de diciembre.

El acto tiene lugar en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez de la localidad pacense, donde además de las intervenciones de los dos dirigentes, participará el alcalde del municipio, Roberto Romero.

El acto da comienzo a las 11.30 horas y los periodistas de este periódico se lo narrarán en directo.