21D: Elecciones en Extremadura

Sigue en directo el acto público de precampaña con Feijóo y Guardiola en Lobón

Los dirigentes populares intervienen en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez junto con el alcalde de la localidad, Roberto Romero

Guardiolal y Feijóo en un acto en Badajoz

Guardiolal y Feijóo en un acto en Badajoz / El Periódico

Carmen Hidalgo Sancho

Lola Luceño Barrantes

Javier Cintas

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta del PP extremeño, María Guardiola, se dan cita este domingo en un acto público en Lobón, enmarcado en la precampaña electoral de cara al 21 de diciembre.

El acto tiene lugar en el pabellón municipal Juan de Dios Ordoñez de la localidad pacense, donde además de las intervenciones de los dos dirigentes, participará el alcalde del municipio, Roberto Romero.

El acto da comienzo a las 11.30 horas y los periodistas de este periódico se lo narrarán en directo.

TEMAS

