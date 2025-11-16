La empresa familiar rubrica su papel clave en la economía en su V Congreso Regional

Nuevo formato y nuevo éxito para la empresa familiar extremeña. El V Congreso Regional de la Empresa Familiar celebrado esta semana se convirtió durante dos días en un espacio de encuentro y reflexión sobre el rol esencial que desempeñan las empresas familiares, con la asistencia de más de 300 empresarios. Así lo puso de manifiesto el presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (Aeef), Juan Carmona en su intervención inaugural. Tras agradecer a las entidades patrocinadoras Ibercaja, Uninde, Pricewaterhouse Coopers y colaboradoras como Delta Café y Automoción del Oeste, su apoyo, Carmona incidió en que «tenemos más per cápita por habitante, y eso se debe fundamentalmente a las buenas políticas que se están realizando y al dinamismo de las empresas familiares, que suponen el 91% del PIB de la comunidad regional y el 25% de la inversión privada».

Repasó problemas que acucian al mundo empresarial en general como la falta de mano de obra, el absentismo laboral o la urgencia de simplificar la burocracia.

Por su parte, el director general de la Universidad Internacional para el Desarrollo (UNINDE), Ricardo Cospedal, recordó su lema «Un estudiante, una empresa», que tiene una doble lectura. «Por una parte, tener empresas detrás de nuestros estudiantes, apoyándoles, formándoles, ayudándoles en sus prácticas, y, por otra parte, que detrás de cada estudiante haya una empresa propia».

Manuel Martín, socio responsable de Mercados de PricewaterhouseCoopers España (PwC), añadió que «Extremadura tiene una oportunidad gigante y hay mucho por hacer todavía y, desde luego, en PwC van a tener un aliado. Hemos participado en algunos de los proyectos icónicos como la fábrica de diamantes de Trujillo y estamos encantados de seguir atrayendo inversiones aquí».

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, fue la encargada de cerrar la primera jornada del V Congreso Regional de la Aeef y en su intervención recordó que las empresas familiares «sustentan el 73,8% del empleo y aportan el 77% del valor añadido bruto de la región», así como que las 131 familias empresarias facturan 6.500 millones de euros, que representan el 40% del PIB que mueve Extremadura.

Borja Vázquez fundador y presidente de Scalpers, conversa con la vicepresidenta de Aeef. / AEEF

En la segunda jornada, el cofundador y presidente de Scalpers, Borja Vázquez, conversó con la vicepresidenta de la Aeef y directora general de Grupo Friex, Susana Rodríguez. El primero recordó los primeros pasos de la marca, que en la actualidad es todo un referente en el mundo de la moda. «Lo importante no son las ideas, sino desarrollarlas», dijo. Entre algunas de las curiosidades que desveló destacó que el logotipo iba a ser un pulpo, pero se optó después por una calavera pirata.

Loida Zabala, deportista paralímpica extremeña. / AEEF

La emoción estuvo a flor de piel durante la conferencia de Loida Zabala, deportista paralímpica extremeña, quien insistió en la necesidad de derribar barreras mentales para alcanzar los sueños.

Ricardo Cabeza, de Grupo El Gaitero, entrevistado por la periodista Teresa Chaparro. / AEEF

Ricardo Cabeza, director general de Grupo El Gaitero, quien explicó cómo ha conseguido la firmada fundada en 1890 adaptarse a todos los cambios históricos que ha tenido que vivir en estos años, desde las guerras mundiales a la compra por Ruiz Mateos.

José Manuel Grandela, durante su intervención. / AEEF

El broche de oro lo puso José Manuel Grandela, una de las personas que participó en la llegada del primer hombre a la Luna, quien compartió con los asistentes su experiencia.

Juan Carmona, presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar / EL PERIÓDICO

JUAN CARMONA

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE LA EMPRESA FAMILIAR

«La empresa familiar necesita un marco que favorezca su desarrollo, crecimiento y continuidad»

¿Cómo valora la situación actual de la empresa familiar en Extremadura y cuáles considera que son los principales retos a los que se enfrentan en los próximos años?

Vivimos una época en la que los indicadores económicos son favorables y la empresa familiar no es ajeno a ello. Pero, aún así, nos enfrentamos a grandes desafíos que limitan nuestro potencial y crecimiento.

Escasez de mano de obra, tanto cualificada como no cualificada, el absentismo laboral disparado, que limita la productividad y operatividad de nuestras empresas, la pérdida de competitividad, agravada por un marco regulatorio asfixiante que nos impide competir en igualdad de condiciones con los países de nuestro entorno, un exceso de trabas y burocracia administrativa y un marco laboral cada vez más complejo que actúa como freno para las empresas y los autónomos , por tanto,o a la generación de empleo y riqueza, son algunos de esos desafíos.

La sucesión es uno de los grandes desafíos de las empresas familiares. ¿Cómo está trabajando la Asociación para acompañar y preparar a las nuevas generaciones de empresarios extremeños?

El relevo generacional es el gran reto de la empresa familiar y desde la Asociación somos conscientes de ello y trabajamos para ayudar a las empresas a que afronten este proceso de la mejor forma posible. Trabajamos con el empresario, y también con los futuros sucesores, para que planifiquen la sucesión dentro de sus empresas, para lo cual es importante que esté preparado el primero para dejar paso y el sucesor para asumir la gestión de la empresa, sin que ese proceso suponga un lastre tanto para la empresa como para la familia.

En este sentido AEEF cuenta con el Foro de Jóvenes que agrupa a los futuros sucesores, con los que trabajamos para que se preparen para asumir el relevo y próximamente, en colaboración con la Junta de Extremadura, pondremos en marcha un programa de relevo generacional para concienciar a las empresas familiares de la importancia de planificar y organizar la sucesión en sus empresas.

¿Qué papel juegan la digitalización y la innovación en la supervivencia y crecimiento de las empresas familiares de la región?

Es evidente que tanto la digitalización como la innovación están teniendo un gran impacto en el mundo empresarial, no solo en cuanto a la incorporación de nueva tecnología sino también en como las empresas operan, se relacionan y generan valor.

Las empresas familiares extremeñas deben afrontar el reto de la digitalización no como una opción, sino como el mecanismo para competir globalmente, y la innovación como palanca de crecimiento y continuidad, y en ambos procesos las siguientes generaciones tienen un papel fundamental.

¿Qué tipo de apoyo o medidas considera más necesarias por parte de las instituciones para fortalecer el tejido empresarial familiar en Extremadura?

La empresa familiar, como cualquier empresa, necesita un marco que favorezca su desarrollo, crecimiento y continuidad. Además, tiene una serie de valores que la hacen diferente como el compromiso con su entorno, el arraigo a la tierra, la vocación de continuidad o la responsabilidad social.

Estos atributos ayudan a afrontar determinados retos que hoy, como sociedad, tenemos como la despoblación, las infraestructuras, la atracción y retención de talento o la formación. Por todo ello, debemos cuidar a la empresa familiar como generadora de empleo estable y riqueza.

¿Qué papel cree que debe desempeñar la empresa familiar en el desarrollo económico y social de Extremadura durante la próxima década?

Según el último estudio sobre la empresa familiar en España, elaborado por la Red de cátedras del Instituto de la Empresa Familiar, en este año 2025, en Extremadura el 90,6% de las empresas son familiares, generando el 73,8% del empleo. Estos datos ponen de manifiesto que la empresa familiar es el pilar fundamental del tejido productivo en Extremadura y, como tal, debe seguir siendo el motor de la economía regional.