Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

El futuro de la central nuclear de Almaraz y el acceso a la vivienda para los jóvenes. Estos han sido los dos mensajes centrales del discurso que ha pronunciado este domingo el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en su primera visita a Extremadura para apoyar a la presidenta de la Junta, María Guardiola, en su candidatura a la Presidencia en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre. Los populares necesitarán alcanzar la mayoría si quieren volver a gobernar sin tener que depender de Vox.

Bajo el lema 'Centrados en avanzar', los populares han celebrado un gran acto público en el pabellón municipal de Lobón, que se ha quedado pequeño ante los numerosos compañeros de partido y simpatizantes que han acudido para arropar a los líderes populares. En su intervención, Feijóo ha prometido que, si llega a la presidencia del Gobierno, la central de Almaraz “no se va a cerrar”. "Lo que hay es un gobierno que condena a Extremadura con Almaraz", ha denunciado. Por ello, ha subrayado la necesidad de que el PP gane las elecciones en la región, así como de que "España cambie de gobierno cuanto antes". "Solo así podemos salvar a Almaraz", ha asegurado.

En este sentido, Feijóo se ha referido al hecho de que el Congreso de los Diputados rechazase el pasado jueves, con el voto favorable de los diputados del PSOE, la enmienda del Grupo Popular a la Ley de Movilidad Sostenible que suprimía la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó y Cofrentes. "He visto cómo los diputados del PSOE aplaudían en el Congreso el cierre de la central y eso es una traición a Extremadura, una indignidad", ha manifestado.

FOTOGALERÍA | El acto de Feijóo y Guardiola en Lobón, en imágenes /

En materia de vivienda, el dirigente popular ha defendido la propuesta presentada por su grupo en el Congreso para reducir el IVA del 10% al 4% en la compra de primeras viviendas para los jóvenes, una iniciativa que ha calificado como “la mayor rebaja fiscal de la historia reciente para facilitar el acceso a un hogar”. "El 30% del valor de una vivienda son impuestos y nos comprometemos a rebajarlos, haremos una rebaja del 60% del IVA y ese 4% lo pagarán los jóvenes en los plazos en los que paguen su hipoteca", ha avanzado.

Una candidata valiente

En su intervención, no han faltado las palabras para ensalzar la figura de Guardiola, de quien ha resaltado la "determinación, valentía democrática y respeto a los ciudadanos". A su juicio, la dirigente extremeña ha demostrado en sus dos años al frente del Ejecutivo que no se está en política para perder el tiempo. "Mientras en España hay un gobierno que mide su éxito en días sobrevividos, María lo mide en problemas resueltos", ha señalado.

Para Feijóo, mientras Sánchez "trata de retrasar como sea lo inevitable", Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo todo". "La pinza (en alusión a PSOE y VOX) ha querido parar a Extremadura y ella no se ha resignado", ha destacado. "Donde el PSOE de Sánchez improvisa, ella planifica; donde el PSOE de Sánchez divide, ella une", ha relatado el líder popular, quien ha apuntado que Guardiola "acredita" cómo es Extremadura: "Si hay un problema, se aborda".

Críticas al PSOE

"Frente a una Extremadura con carácter hay un PSOE sin personalidad, hubo un tiempo en que el PSOE tenía voz propia en la región y hoy es una extensión dócil de lo peor de pedro Sánchez", ha señalado Feijóo. En su opinión, el PSOE extremeño "es una sucursal de la corrupción, mentiras, enchufismo, escándalos y desigualdad de Sánchez". "El PSOE pretende decirnos que el tren está el mejor momento de la historia en Extremadura y es una falta de respeto, no es justo", ha criticado.

"Son capaces de intentar convencernos de toda la trola del hermano y poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano", ha añadido Feijóo. Tras esto, el líder del PP a nivel nacional ha ironizado recordando que hasta este lunes se pueden hacer cambios en las listas electorales, por lo que ha instado a no descartar "que metan a David Sánchez Pérez Castejón en las listas del PSOE". "Igual así aprende por fin dónde está Badajoz", ha bromeado.

Guardiola y Almaraz

También se ha referido al cierre de la central nuclear cacereña la presidenta extremeña, quien ha instado a Sánchez a que "la próxima vez" que viaje a Extremadura haga una parada en Almaraz para "anunciar la prórroga" de esta planta. "La próxima vez que venga a Extremadura, que lo hará muy pronto para darle la mano al candidato imputado (en alusión a Miguel Ángel Gallardo), tiene que parar un momentito en Almaraz, bajarse del coche o del Falcón y anunciar la prórroga de nuestra central nuclear", ha subrayado. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno participará este miércoles en un acto en Mérida.

“No nos van a robar el futuro”, ha asegurado la candidata del PP, quien ha reiterado su petición al Ejecutivo central de que acabe con el "sinsentido" de cerrar la planta. "Pedro Sánchez solo tiene un motivo para hacer las cosas: que le beneficien directamente a él. Y así le va y así nos va. Sin socios, sin horizonte, sin futuro", ha lamentado Guardiola. A su juicio, el líder de los socialistas "se ha quedado solo y sin excusas" ante su decisión de cerrar la instalación nuclear. Por este motivo, se ha mostrado "absolutamente convencida" de que van a conseguir que no se cierre.

Pinza PSOE-Vox

En su discurso, no podía faltar tampoco la alusión a la oposición. “Ni Vox ni el PSOE han dado un motivo real que justifique su portazo al presupuesto más amplio de Extremadura. Están lejos de la gente, su relato se desmorona”. “No les interesa lo más mínimo que esta región pueda seguir creciendo, han dicho no a 300 millones para sanidad, a 127 millones de euros más para la educación, a 950 millones para un nuevo plan de vivienda…”, ha enumerado.

Guardiola ha afeado a Vox que en más de 40 ocasiones haya votado con PSOE y Podemos en la Asamblea de Extremadura. “Es una pinza que está haciendo mucho daño a Extremadura, se quedan embobados con las luces de las encuestas en lugar de sentarse a trabajar por Extremadura. Es muy fácil decir barbaridades, ser un partido antisistema sin facturas que pagar”, ha subrayado en alusión al partido de Santiago Abascal. “Un partido que tiene miedo a gobernar es un partido inútil”, ha afirmado.

Asimismo, ha reiterado su percepción de que Gallardo "no es digno" de ser el candidato ni de ser un "hombre en el que se pueda confiar". Ha recordado que este tiene "dos citas muy importantes en su agenda: la del 21 de diciembre, aunque no lo quieran ni los suyos, y la del 9 de febrero, cuando se va a tener que sentar delante de un juez a dar la cara". "¿Qué partido elige como líder a un hombre que ha engañado a toda Extremadura? ¿A un hombre que ha utilizado el dinero público para pagar sus favores para asegurarse un carguito?", ha traslado.