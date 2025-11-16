Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Los productores lamentan la ausencia de diálogo por parte del Gobierno y advierten que algunas medidas podrían afectar a la producción tabaquera

Los cacereños perciben una media de 1.103 euros al mes en prestaciones contributivas, un 16% por debajo del promedio del país, manteniéndose entre las provincias con los importes más bajos

Voluntarios se citan el 22 de noviembre para retirar restos de ceniza y barro en la Garganta Ancha del Valle del Ambroz

Las existencias de agua embotellada se han agotado en los supermercados después de que el Ayuntamiento comunicase la activación del nivel 1 del Plan de Contingencia

La preocupación por episodios como la dana y el temor a repetir errores políticos explican la anticipación y el despliegue de alertas en el norte de Cáceres ante la borrasca Claudia