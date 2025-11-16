Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 16 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Un trabajador recoge tabaco en una campaña productiva en Extremadura.

Un trabajador recoge tabaco en una campaña productiva en Extremadura. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El sector extremeño teme un golpe a su futuro por la reforma de la ley antitabaco

Los productores lamentan la ausencia de diálogo por parte del Gobierno y advierten que algunas medidas podrían afectar a la producción tabaquera

Los cacereños, a la cola de las pensiones: 200 euros menos que la media nacional

Los cacereños perciben una media de 1.103 euros al mes en prestaciones contributivas, un 16% por debajo del promedio del país, manteniéndose entre las provincias con los importes más bajos

Primer llamamiento para limpiar el 'cenipote' en zonas afectadas por los incendios en Extremadura

Voluntarios se citan el 22 de noviembre para retirar restos de ceniza y barro en la Garganta Ancha del Valle del Ambroz

Alerta sanitaria en Plasencia: recomiendan no beber agua del grifo por las cenizas arrastradas por las lluvias

Las existencias de agua embotellada se han agotado en los supermercados después de que el Ayuntamiento comunicase la activación del nivel 1 del Plan de Contingencia

EDITORIAL | La meteorología, de tema cotidiano a prioridad ciudadana, también en Extremadura

La preocupación por episodios como la dana y el temor a repetir errores políticos explican la anticipación y el despliegue de alertas en el norte de Cáceres ante la borrasca Claudia

  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
  4. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  5. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  6. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  7. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
  8. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito

