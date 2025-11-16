Previsión meteorológica
Últimos coletazos de Claudia en Extremadura: se mantienen cortadas dos carreteras por el temporal
Este domingo se espera una atmósfera todavía muy inestable en la región, especialmente en el norte
La borrasca Claudia, que ha mantenido en jaque a Extremadura durante los últimos cuatro días con lluvias intensas y vientos fuertes, parece comenzar ahora a perder parte de su fuerza, aunque sin retirarse por completo. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo se espera una atmósfera todavía muy inestable en la región, con cielos bastante cubiertos y precipitaciones que pueden regresar con fuerza, especialmente en el norte de la provincia de Cáceres.
Las temperaturas acompañan este empeoramiento: se prevé un descenso generalizado, reforzando la sensación húmeda y desapacible. Tal y como advierten desde la Aemet, Claudia no se va suavemente, sino de forma progresiva.
Carreteras cortadas
Además, se mantienen cortadas dos carreteras desde el viernes: la CC-146 De Zarza la Mayor a límite con Portugal (a Salvaterra do Extremo) y la CC-224 De Hervás a N-110 (a Cabezuela del Valle), conocida como el Puerto de Honduras. La primera por inundación de badén y la segunda por desprendimiento de tierras y barro.
Para el lunes
De cara al lunes, podría seguir provocando algunos chubascos residuales, especialmente durante la mañana, antes de que su influencia se reduzca de forma más clara. Además, el termómetro seguirá bajando, y ya se anticipa un cambio hacia un ambiente más frío, casi invernal.
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Cien municipios extremeños deben recoger sus gallinas desde el lunes: el listado y las prohibiciones
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito