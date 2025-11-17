Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Silencia las llamadas indeseadas

El adiós definitivo al spam telefónico: así puedes evitar este tipo de llamadas

En un sencillo paso se puede poner fin a las molestas llamadas de números ocultos o de desconocidos

El adiós definitivo al spam telefónico

El adiós definitivo al spam telefónico / El Periódico

Margarita García Quirós

Margarita García Quirós

Las llamadas molestas en los momentos más inoportunos, el 'vishing' , o las llamadas fantasma son solo algunos de los ejemplos de spam telefónico que cada vez más usuarios reciben. Este tipo de llamadas no solo interrumpen el día a día, sino que también pueden suponer riesgos de seguridad. Desde las redes sociales de la Policía Nacional advierten sobre este tipo de llamadas y añaden una serie de recomendaciones para evitarlas.

Ponle fin a estas llamadas

Afortunadamente, los dispositivos de Apple cuentan con funciones que permiten a los usuarios tomar el control de sus llamadas. Apple ofrece dos opciones sencillas y eficaces:

  • Solicitar motivo de llamada: Al activar esta función, el teléfono no sonará ante llamadas de números desconocidos u ocultos. En su lugar, un asistente virtual pedirá a la persona que inicia la llamada que se identifique, indicando su nombre y el motivo de la llamada. El asistente también comprobará si el dueño del teléfono está disponible. El usuario podrá leer la transcripción del mensaje que deje la persona que llama y decidir si contesta o no. Esta opción permite filtrar llamadas de manera segura, sin perder información importante.
  • Silenciar: Esta opción envía directamente al buzón de voz cualquier llamada de números desconocidos u ocultos. El teléfono no sonará y el usuario no podrá contestarlas, aunque podrá revisar los mensajes dejados en el buzón de voz si lo considera necesario. Es una alternativa práctica para quienes buscan tranquilidad y desean minimizar interrupciones.

Recomendaciones

Para asegurar que las llamadas importantes nunca se pierdan, es recomendable añadir a la lista de contactos los números de familiares, amigos, colegios de los hijos, médicos y cualquier otro contacto esencial. De este modo, incluso con las funciones de silenciar y filtrado activadas, estas llamadas aparecerán siempre en la pantalla del dispositivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  4. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  5. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  6. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
  7. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
  8. Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo

El adiós definitivo al spam telefónico: así puedes evitar este tipo de llamadas

El adiós definitivo al spam telefónico: así puedes evitar este tipo de llamadas

Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea de Extremadura

Gallardo exige disculpas a Guardiola por afirmar que es un candidato "no digno" y critica que "no quiere debatir" en el seno de un debate a cuatro

Gallardo exige disculpas a Guardiola por afirmar que es un candidato "no digno" y critica que "no quiere debatir" en el seno de un debate a cuatro

La Unión Extremadura avisa de que los agricultores volverán a tomar las calles si no se actúa ante el hundimiento del precio del arroz

La Unión Extremadura avisa de que los agricultores volverán a tomar las calles si no se actúa ante el hundimiento del precio del arroz

Aníbal Martín, escritor extremeño: "Mi objetivo es luchar contra la violencia simbólica del estremeñu"

Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero

Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero

Cajalmendralejo, a través del Banco de Depósitos, adquiere la mayoría de la Agencia de Valores GFED y refuerza su estrategia de crecimiento responsable

Cajalmendralejo, a través del Banco de Depósitos, adquiere la mayoría de la Agencia de Valores GFED y refuerza su estrategia de crecimiento responsable

¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas

¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas
Tracking Pixel Contents