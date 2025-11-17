Extremadura exige una financiación autonómica justa e igualitaria y rechaza el "cupo separatista" para Cataluña

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha acudido este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por el Ministerio de Hacienda en Madrid, donde ha vuelto a defender la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica que sea justo y que garantice los principios de autonomía financiera a todos los territorios.

Elena Manzano ha recordado que el actual sistema de financiación autonómica data de 2009, "hace ya demasiado tiempo", por ello urge un nuevo modelo que se negocie con todas las comunidades autónomas y que "garantice recursos suficientes para prestar los servicios públicos en nuestra región".

Un nuevo modelo, incide, que sea negociado y consensuado en los órganos destinados a tal fin, como son la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

"Venimos a escuchar pero también a que nos escuchen. Esperemos que hablen con todos los territorios y no solo con uno y respeten las normas de igualdad de todos los españoles, porque todos tenemos derecho a tener unos servicios públicos de calidad se viva donde de viva, que garanticen la suficiencia financiera y que cumplan con el principio de solidaridad e inviertan en aquellos territorios que han sido abandonados sistemáticamente, en los que nunca se ha concentrado la inversión y en los que carecemos de infraestructuras básicas", ha explicado.

En cuanto a la posibilidad de una "financiación singular" o "cupo separatista" para una región determinada y concreta como es Cataluña, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha dejado claro que "desde Extremadura nos oponemos a ello", porque, ha asegurado, "aniquila la Hacienda estatal".

"Vamos a defender, como siempre lo hemos hecho, la igualdad y la justicia, y lo haremos cueste lo que cueste y pese a quien pese", ha afirmado.

Alegaciones

Por otra parte, Manzano ha explicado que los consejeros de Hacienda del PP han presentado alegaciones al acta del anterior Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en el mes de febrero "porque se indican cosas que no sucedieron, se interpreta la situación a favor del Gobierno y en contra de las comunidades autónomas".

Según ha señalado la consejera de Hacienda en ese acta se lee que en el punto sobre el llamado Impuesto a la Banca, "sobre el que Extremadura ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, porque atiende a criterios de reparto totalmente inéditos e injustos y que vulneran el principio de igualdad al decidir repartir este impuesto según el PIB de cada comunidad autónoma", se interpreta el hecho de que los consejeros se levanten y presenten un documento a la ministra como una abstención.

"Y lo mismo sucede con el punto referido a la falsa condonación de la deuda, que es el perdón a la mala gestión del separatismo catalán", ha continuado señalando.

En este sentido Manzano ha incidido en que los consejeros de las comunidades autónomas del PP "discrepan" sobre que esos dos puntos se consideren como una abstención.

"Nos levantamos, ya no había quorum necesario para adoptar esos acuerdos y lo que vamos a pedir es eso, que esos acuerdos no fueron aprobados. El primero ojalá que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional esa figura impositiva y sobre el segundo que se diga lo que es, que es una mentira y que entre todos los españoles vamos a pagar la deuda generada por un territorio en concreto", ha criticado.