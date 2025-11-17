Gallardo exige disculpas a Guardiola por afirmar que es un candidato "no digno" y critica que "no quiere debatir" en el seno de un debate a cuatro

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado este lunes que la presidenta del PP en la región, María Guardiola, tendrá que pedirle disculpas por haber afirmado que no es un candidato "digno" ni "de fiar" para gobernar la comunidad.

Gallardo ha respondido así a las declaraciones que Guardiola realizó este domingo en un mitin en Lobón (Badajoz), donde se preguntó "qué Extremadura queremos, la de la dignidad o la del pelotazo" y acusó al dirigente socialista de no ser un aspirante digno de presidir el Ejecutivo autonómico ni un hombre en el que se pueda confiar.

Ha reprochado que será una persona "indecente" si cuando salga absuelto del caso judicial por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz no le pide "disculpas" por haber fabricado una "gran mentira" para debilitarle como adversario político.

Críticas a Guardiola por rechazar debates

En este sentido, ha insistido en que le hubiera gustado poder hablar de esto con María Guardiola en el debate propuesto por RTVE, pero "se esconde detrás de un plasma" porque "no quiere debatir" en el seno de un debate a cuatro, ni tampoco en el cara a cara propuesto por el candidato socialista, quien lamenta que la presidenta "solo quiere debatir en la televisión donde piensa que va a estar más cómoda y refugiada en el seno de ocho candidaturas mínimo", en relación a Canal Extremadura.

Acusaciones de "gran mentira" y uso de "pseudomedios"

Ha acusado al PP de financiar "pseudomedios" para atacar al adversario político, así como de utilizar "organizaciones instrumentales de ultraderecha" para presentar "denuncias falsas" y posteriormente convertirse en "acusación particular".

"El resultado es lo que dijo ayer la señora Guardiola, que no es otra que atacar al líder socialista porque no tiene proyecto político", ha asegurado Gallardo.