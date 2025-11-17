Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea de Extremadura

Tras el subidón del acto público celebrado ayer con Alberto Núñez Feijóo en Lobón, la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola, ha presentado en la mañana de este lunes su candidatura a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, en el Palacio de Congresos de Mérida. Arropada por sus compañeros de partido, la líder de los populares en la región ha dado a conocer los nombres que conformarán las listas a la Asamblea regional, con una renovación del 53% de los integrantes con respecto a las presentadas para los anteriores comicios.

En concreto, las listas la encabezan la propia Guardiola por la provincia de Cáceres y el portavoz de la Junta y consejero de Presidencia, Abel Bautista, que repite por la de Badajoz. La presidenta extremeña incluye a sus actuales consejeros. Así, por la circunscripción cacereña van la consejera de Hacienda, Elena Manzano (número 3); la de Agricultura, Mercedes Morán (9); la de Cultura, Victoria Bazaga (9); el de Gestión Forestal, Francisco José Ramírez (16); y el de Infraestructuras, Manuel Martín (18). Por la pacense, la titular de Sanidad, Sara García (4); y la de Educación, Mercedes Vaquera (8). Entre las novedades, cabe destacar la entrada en los segundos puestos de la joven influencer Zulema Romero (Badajoz) y del atleta paralímpico Kini Carrasco (Cáceres).

El PSOE de Miguel Ángel Gallardo fue el primer partido de los que concurren a los comicios extremeños en presentar sus listas, que se renuevan en un 75%. Lo hizo el pasado miércoles, en el marco de una rueda de prensa en la sede de la formación en Mérida, y este miércoles será la presentación oficial de la candidatura del líder de los socialistas extremeños, a las 18 horas, en el hotel Las Lomas de la capital extremeña, en una cita que también contará con la presencia del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

En esta línea, indicar que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, presentará este lunes en Mérida la candidatura de su formación, que estará liderada por el hasta ahora portavoz parlamentario, Óscar Fernández, que sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, senador autonómico y cabeza de cartel en mayo de 2023. El evento también tendrá lugar en el hotel Las Lomas y comenzará a las 18.30 horas. La de hoy será la segunda ocasión en la que Abascal visite la región, después de que el pasado 3 de noviembre viajara a Plasencia y posteriormente a Cáceres para participar en un acto de precampaña.