Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Pese a que el 85% del nuevo suelo industrial en Capellanías ya es municipal y el proyecto CC Green refuerza las expectativas, el sector empresarial local alerta del aislamiento y la falta de oportunidades

Sin complejos. Con orgullo de la tierra. El escritor jordano es un integrante de esa nueva generación de jóvenes creadores que hacen de Extremadura una fuente inagotable de inspiración

Dos noches de lleno absoluto en Cáceres consolidan a Sanguijuelas del Guadiana como el fenómeno musical del momento en Extremadura, fusionando en el escenario tradición, modernidad y un carisma arrollador que no deja indiferente a ningún asistente

El ayuntamiento desescala el nivel 1 del plan de contingencia tras un episodio puntual de turbidez en el agua por el arrastre de cenizas de los incendios

Los líderes del PP participan en un acto público en el municipio pacense, en una clara apuesta por la Extremadura rural, y reciben el apoyo de cientos de simpatizantes