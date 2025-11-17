Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El polígono cacereño de Capellanías avanza en su expansión industrial: "Ahora toca atraer empresas"
Pese a que el 85% del nuevo suelo industrial en Capellanías ya es municipal y el proyecto CC Green refuerza las expectativas, el sector empresarial local alerta del aislamiento y la falta de oportunidades
Aníbal Martín, escritor extremeño: "Mi objetivo es luchar contra la violencia simbólica del estremeñu"
Sin complejos. Con orgullo de la tierra. El escritor jordano es un integrante de esa nueva generación de jóvenes creadores que hacen de Extremadura una fuente inagotable de inspiración
El fenómeno imparable de Sanguijuelas del Guadiana arrasa en Cáceres: "Son nuestros y tenemos que cuidarlos"
Dos noches de lleno absoluto en Cáceres consolidan a Sanguijuelas del Guadiana como el fenómeno musical del momento en Extremadura, fusionando en el escenario tradición, modernidad y un carisma arrollador que no deja indiferente a ningún asistente
Plasencia vuelve a la normalidad y ya puede consumir agua del grifo: "Los análisis confirman que el abastecimiento cumple con todos los parámetros de calidad"
El ayuntamiento desescala el nivel 1 del plan de contingencia tras un episodio puntual de turbidez en el agua por el arrastre de cenizas de los incendios
Feijóo, Guardiola y la Marilyn Monroe de Lobón
Los líderes del PP participan en un acto público en el municipio pacense, en una clara apuesta por la Extremadura rural, y reciben el apoyo de cientos de simpatizantes
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo