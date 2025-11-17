Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

21D: Elecciones en Extremadura

¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas

El próximo miércoles, todas las listas que presenten las distintas formaciones que concurren a los comicios, serán publicadas al detalle por el DOE y los Boletines Oficiales Provinciales

Voto.

Voto.

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Los partidos políticos y coaliciones que concurran a las elecciones anticipadas de Extremadura, fijadas para el 21 de diciembre, han acometido con rapidez el proceso de confección de las listas electorales por las provincias de Badajoz y Cáceres, que deberán presentar este lunes como día límite.

En concreto, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que quieran concurrir a la cita con las urnas tienen que comunicar sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales de Badajoz y Cáceres entre el 12 y el 17 de noviembre.

Hoy mismo presentará las listas de Vox su líder nacional, Santiago Abascal. También la candidata a la Presidencia de la Junta por el PP, María Guardiola, dará a conocer este lunes las suyas. El PSOE ya lo hizo el pasado día 12, cuando ratificó las listas a la Asamblea de Extremadura, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres.

En la coalición Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU, Irene de Miguel ha sido ratificada como candidata a la Presidencia de la Junta en las primarias, con el 96,7% de los apoyos. Esta semana se conocerá el resto de la candidatura.

El próximo miércoles, todas las listas que presenten las distintas formaciones que concurren a los comicios, serán publicadas al detalle por el Diario Oficial de Extremadura y los Boletines Oficiales Provinciales.

También se ha confirmado ya que los partidos Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) han presentado ante la Junta Electoral de Mérida el registro oficial de su coalición electoral.

Regionalistas unidos

Asimismo, Juntos por Extremadura y Levanta, en colaboración con Cáceres Viva, han sellado una alianza para concurrir a las elecciones. El fundador de Juntos por Extremadura, Raúl González, encabezará la lista de la coalición regionalista por la provincia de Cáceres. Fernando Baselga (quien fue candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta en 2023), liderará la lista de la provincia de Badajoz.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha confirmado también su candidatura a las próximas elecciones autonómicas, a las que concurrirá por las circunscripciones de Badajoz y Cáceres. El presidente nacional del partido, Javier Luna, subraya la importancia «estratégica» de este retorno a las urnas tras la ausencia en 2023.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  4. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  5. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  6. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
  7. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
  8. Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo

¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas

¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas

Aníbal Martín, escritor extremeño: "Mi objetivo es luchar contra la violencia simbólica del estremeñu"

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de noviembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 17 de noviembre

Un hombre sufre policontusiones por un accidente de tráfico a la altura de Santa Amalia

Un hombre sufre policontusiones por un accidente de tráfico a la altura de Santa Amalia

Convocadas las pruebas para obtener el título de Bachiller en mayores de 20 años en Extremadura

Convocadas las pruebas para obtener el título de Bachiller en mayores de 20 años en Extremadura

Buscando techo: la barrera de los 1.000 euros que separa a Extremadura del resto del país

Buscando techo: la barrera de los 1.000 euros que separa a Extremadura del resto del país

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

Feijóo promete mantener Almaraz abierta y reducir más de la mitad el IVA de la vivienda a los jóvenes

Feijóo, Guardiola y la Marilyn Monroe de Lobón

Tracking Pixel Contents