21D: Elecciones en Extremadura
¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas
El próximo miércoles, todas las listas que presenten las distintas formaciones que concurren a los comicios, serán publicadas al detalle por el DOE y los Boletines Oficiales Provinciales
Los partidos políticos y coaliciones que concurran a las elecciones anticipadas de Extremadura, fijadas para el 21 de diciembre, han acometido con rapidez el proceso de confección de las listas electorales por las provincias de Badajoz y Cáceres, que deberán presentar este lunes como día límite.
En concreto, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que quieran concurrir a la cita con las urnas tienen que comunicar sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales de Badajoz y Cáceres entre el 12 y el 17 de noviembre.
Hoy mismo presentará las listas de Vox su líder nacional, Santiago Abascal. También la candidata a la Presidencia de la Junta por el PP, María Guardiola, dará a conocer este lunes las suyas. El PSOE ya lo hizo el pasado día 12, cuando ratificó las listas a la Asamblea de Extremadura, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres.
En la coalición Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU, Irene de Miguel ha sido ratificada como candidata a la Presidencia de la Junta en las primarias, con el 96,7% de los apoyos. Esta semana se conocerá el resto de la candidatura.
El próximo miércoles, todas las listas que presenten las distintas formaciones que concurren a los comicios, serán publicadas al detalle por el Diario Oficial de Extremadura y los Boletines Oficiales Provinciales.
También se ha confirmado ya que los partidos Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) han presentado ante la Junta Electoral de Mérida el registro oficial de su coalición electoral.
Regionalistas unidos
Asimismo, Juntos por Extremadura y Levanta, en colaboración con Cáceres Viva, han sellado una alianza para concurrir a las elecciones. El fundador de Juntos por Extremadura, Raúl González, encabezará la lista de la coalición regionalista por la provincia de Cáceres. Fernando Baselga (quien fue candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta en 2023), liderará la lista de la provincia de Badajoz.
El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha confirmado también su candidatura a las próximas elecciones autonómicas, a las que concurrirá por las circunscripciones de Badajoz y Cáceres. El presidente nacional del partido, Javier Luna, subraya la importancia «estratégica» de este retorno a las urnas tras la ausencia en 2023.
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito
- Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: 'Estamos asustados. Llueve muchísimo