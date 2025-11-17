¿A quién podrán votar los extremeños?: llega la semana clave de las candidaturas

Los partidos políticos y coaliciones que concurran a las elecciones anticipadas de Extremadura, fijadas para el 21 de diciembre, han acometido con rapidez el proceso de confección de las listas electorales por las provincias de Badajoz y Cáceres, que deberán presentar este lunes como día límite.

En concreto, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones electorales que quieran concurrir a la cita con las urnas tienen que comunicar sus candidaturas ante las Juntas Electorales Provinciales de Badajoz y Cáceres entre el 12 y el 17 de noviembre.

Hoy mismo presentará las listas de Vox su líder nacional, Santiago Abascal. También la candidata a la Presidencia de la Junta por el PP, María Guardiola, dará a conocer este lunes las suyas. El PSOE ya lo hizo el pasado día 12, cuando ratificó las listas a la Asamblea de Extremadura, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz y Álvaro Sánchez Cotrina por Cáceres.

En la coalición Unidas por Extremadura, integrada por Podemos e IU, Irene de Miguel ha sido ratificada como candidata a la Presidencia de la Junta en las primarias, con el 96,7% de los apoyos. Esta semana se conocerá el resto de la candidatura.

El próximo miércoles, todas las listas que presenten las distintas formaciones que concurren a los comicios, serán publicadas al detalle por el Diario Oficial de Extremadura y los Boletines Oficiales Provinciales.

También se ha confirmado ya que los partidos Una Extremadura Digna (UED) y Soberanía y Trabajo (SyT) han presentado ante la Junta Electoral de Mérida el registro oficial de su coalición electoral.

Regionalistas unidos

Asimismo, Juntos por Extremadura y Levanta, en colaboración con Cáceres Viva, han sellado una alianza para concurrir a las elecciones. El fundador de Juntos por Extremadura, Raúl González, encabezará la lista de la coalición regionalista por la provincia de Cáceres. Fernando Baselga (quien fue candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta en 2023), liderará la lista de la provincia de Badajoz.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (Pacma) ha confirmado también su candidatura a las próximas elecciones autonómicas, a las que concurrirá por las circunscripciones de Badajoz y Cáceres. El presidente nacional del partido, Javier Luna, subraya la importancia «estratégica» de este retorno a las urnas tras la ausencia en 2023.