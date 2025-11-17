Semana de frío intenso en Extremadura: estas localidades registrarán temperaturas bajo cero

La borrasca Claudia dará sus ultimos coletazos este lunes en algunas zonas de Extremadura. En los últimos cuatro días ha generado lluvias muy intensas y fuertes rachas de viento con alertas meteorológicas durante todas las jorndas, destacando el aviso rojo que se dió en la madrugada del jueves al viernes en el norte de la provincia de Cáceres y que obligó a mandar un ES-Alert a los móviles de los ciudadanos y a activar el Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1.

Previsión de este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo nuboso con chubascos y algunas tormentas en Extremadura. Los chubascos tenderán a disminuir en Cáceres durante el día, y en Badajoz por la noche. Hay probabilidad de brumas y bancos de niebla, preferentemente en zonas de sierra. Los acumulados podrían superar los 20 l/m2 en el sur de Extremadura, según Meteored.

Las temperaturas mínimas, en ligero descenso, oscilarán entre los siete y nueve grados en la provincia de Badajoz,y entre los siete y los ocho grados en la cacereña. Las máximas, también en descenso, alcanzarán los 14 grados en Llerena, 15 en Zafra, Cáceres y Trujillo, 16 en Navalmoral de la Mata y Plasencia, 17 en Mérida y 18 en Badajoz.

Evolución de la semana

El martes las máximas ascienden hasta los 19 grados en la provincia de Badajoz y 15 grados en la cacereña, sin embargo, las mínimas bajan hasta los 7 y 6 grados, respectivamente. De cara al miércoles, se aproxima un cambio de patrón marcado por la entrada de una masa de aire frío que provocará un desplome térmico generalizado y la aparición de nieve y heladas en amplias zonas del país. Así será la evolución de las temperaturas en Extremadura, según datos recogidos por la Aemet y The Weather Channel:

El miércoles la tendencia cambia : las máximas descienden a 14 °C bajo una nubosidad variable, y las mínimas se mantienen frías, en torno a los 4 °C.

El jueves será especialmente gélido por la noche, con temperaturas que pueden bajar hasta 3 °C, mientras que el día se mantendrá soleado y algo más templado, con máximas de 13 °C.

El viernes será aun más frío, con mínimas en torno a los 2 °C, aunque durante el día el mercurio sube a unos 11 °C bajo un cielo claro.

El sábado podría tener la madrugada más fría con 1ºC o 2ºC, mientras que el día se mantendrá templado con 11 °C de máxima bajo un cielo mayormente nublado.

El domingo hay un cambio en el patrón: se espera nubosidad densa y posibilidad de lluvias, mientras las temperaturas diurnas regresan a 14 °C y las nocturnas se elevan hasta los 6 °C.

Bajo cero

Algunas zonas de la región llegarán incluso a estar bajo cero, según la previsión de la Aemet, que podría sufrir ligeras modificaciones a lo largo de la semana. El viernes, por ejemplo, Guadalupe y Navalvillar de Ibor llegarán a los -2ºC, mientras que Castura, Monesterio, Hervás y Villafranca de los Barros registrarán -1ºC.

El sábado se suman más municipios con temperaturas bajo cero, como Navalmoral de la Mata, Pinofranqueado, Mérida, Navalvillar de Pela, Herrera del Duque, Siruela, Cabeza del Buey, Castuera, Campillo de Llerena, Hornachos, Villafranca de los Barros y Fregenal de la Sierra.