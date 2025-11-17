La Unión Extremadura avisa de que los agricultores volverán a tomar las calles si no se actúa ante el hundimiento del precio del arroz

La Unión Extremadura ha anunciado este lunes que convocará a los productores de arroz para exigir la aplicación de cláusulas de salvaguardia ante el hundimiento de los precios, que atribuye a los acuerdos comerciales de la Unión Europea, y ha advertido de que los agricultores volverán a las calles y carreteras con sus tractores si no se adoptan medidas.

El secretario técnico de la organización, Luis Cortés, ha señalado que el mayor problema es el precio que la industria abona a los productores, que "en ningún caso cubre los costes de producción". También ha afirmado que los agricultores no pueden recurrir a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) porque, según sostiene, "en ese caso no nos comprarían el arroz".

Menos superficie y más presión de las importaciones

La Unión ha recordado que hace una década se cultivaban en Extremadura unas 26.000 hectáreas de arroz, principalmente en las Vegas Altas del Guadiana, mientras que en la campaña actual la superficie apenas ha superado las 19.000 hectáreas pese a que no ha habido problemas por la escasez de agua.

La organización sostiene que la UE produce unos 2,8 millones de toneladas de arroz, una cantidad insuficiente para cubrir el consumo, lo que obliga a importar, especialmente de países del Sudeste asiático, como Myanmar, Vietnam o Tailandia. Según expone, estos países cuentan con condiciones "más tolerantes" en el uso de fitosanitarios, fertilizantes, calidad de aguas o estándares sociales, lo que abarata los costes y permite exportar arroz elaborado a unos 330 euros por tonelada, frente a los aproximadamente 1.050 euros por tonelada del mercado europeo.

La Unión también ha destacado que Myanmar ha exportado este último año unas 530.000 toneladas de arroz a la UE, casi cuatro veces la producción extremeña, situada en torno a las 150.000 toneladas. Con datos del Ministerio de Agricultura, la organización asegura que el precio del arroz en Extremadura ha caído un 35% esta campaña, una situación que podría llevar al abandono de mucha superficie de este cultivo en el futuro.

Críticas a los acuerdos comerciales y aviso de movilizaciones

A su juicio, el futuro del sector es "cada día más oscuro". La Unión sostiene que Bruselas pretende autorizar la importación de 600.000 toneladas de arroz del Sudeste Asiático sin cláusula de salvaguardia y un acuerdo con Mercosur que incluirá otras 60.000 toneladas sin aranceles.

La organización afirma que ni la Junta de Extremadura, ni el Gobierno de España, ni el Parlamento Europeo adoptarán medidas para frenar esta tendencia. "¿Y la Comisión Europea? Seguirá firmando acuerdos comerciales que sigan arruinando al campo", ha lamentado.

Ante este escenario, La Unión convocará a los productores para exigir la aplicación de cláusulas de salvaguardia por la caída de los precios. Si no son escuchados, advierten de que "volverán a tomar las calles y carreteras con los tractores".