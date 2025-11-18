El futuro de la instalación extremeña
‘Sí a Almaraz’ confía en que el CSN concluya su informe “pronto” y “despeje la incertidumbre”
Consideran que la remisión de la documentación por parte del ministerio al Consejo de Seguridad Nuclear, que se confirmó ayer lunes, es "un paso adelante para la continuidad" de la central
Desde la plataforma ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’ se considera "un paso adelante para la continuidad de Almaraz" el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya haya enviado al Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud formal de prórroga que han realizado las propietarias de la central. “Ahora es el consejo quien debe emitir su informe. Confiamos en que concluya el expediente pronto y de forma positiva para despejar la incertidumbre en la que vivimos. No podemos olvidar que de Almaraz dependen 4.000 puestos de trabajo directos en indirectos en Extremadura y más de 150 empresas de servicios y 278 suministradores. Si Almaraz cierra tendría un impacto indudable en la despoblación de Extremadura”, ha esgrimido este martes el presidente de esta plataforma, Fernando Sánchez Castilla.
"La mayor industria de Extremadura"
El también alcalde del Belvís de Monroy y Casas de Belvís, ha remarcado que “Almaraz está además reconocida a nivel internacional como una de las centrales nucleares más seguras del mundo, como ha certificado de nuevo este año el organismo internacional Wano [Asociación Mundial de Operadores Nucleares]”. Asimismo, Sánchez Castilla ha incidido en que “no hay mayor industria en Extremadura que Almaraz y no hay mejor apuesta por la soberanía energética, estabilidad de suministro y descarbonización de España”.
