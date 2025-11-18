La Junta amplía las ayudas por los incendios a Pinofranqueado, El Torno y Caminomorisco

Los alojamientos y empresas turísticas de Pinofranqueado, El Torno y Caminomorisco podrán optar finalmente a las ayudas habilitadas por la Junta de Extremadura para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios del pasado verano. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes un nuevo decreto ley que modifica el texto anterior para aumentar de 13 a 16 el número de municipios beneficiarios y elevar el presupuesto total, que pasa de 300.000 a 660.000 euros "para garantizar crédito suficiente y adecuado".

Según ha explicado la consejera portavoz, Elena Manzano, con este cambio se incluye a los alojamientos y empresas turísticas de los tres municipios "de mayor nivel de afectación" en las comarcas del Valle del Jerte y de Las Hurdes que no sufrieron evacuaciones o confinamientos por el fuego, pero que igualmente registraron pérdidas económicas a causa de las cancelaciones de reservas, tal y como ya había denunciado el propio sector.

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida / JUNTA DE EXTREMADURA

Hasta 3.000 euros

Las ayudas cubren hasta el 25% de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, tanto en alojamientos como en la hostelería, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros. Junto a las subvenciones directas, la Junta habilitó una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros para que los afectados pudieran cubrir los gastos invertidos en recuperar su actividad económica.

El primer decreto solo consideraba beneficiarias a las empresas de los municipios cuya población había sido confinada, evacuada o aislada, motivo por el que quedaron excluidos El Torno, Caminomorisco y Pinofranqueado. Ahora, la Junta pretende "ampliar y complementar" esa "respuesta inicial urgente" introduciendo mejoras para llegar a más beneficiarios, tras constatar después que efectivamente hubo pérdida de ingresos a causa de los incendios.

Nuevo plazo de solicitud

Por un lado, se modifica la redacción del apartado 3 del artículo 38, con el fin de ampliar el número de municipios incluidos para cubrir no solo los afectados por el incendio de Jarilla, sino también otros fuegos que afectaron al Valle del Ambroz y Las Hurdes. Asimismo, se procede a la supresión del apartado 4 del artículo 38, que limitaba las ayudas a empresas turísticas en municipios donde se produjeron evacuaciones.

Jorge Valiente

Por otra parte, se incrementa la partida presupuestaria "para garantizar que el crédito sea adecuado y suficiente", lo que implica modificar el apartado 1 del artículo 47, fijando el importe total de las ayudas en 666.000 euros. Finalmente, se establece un nuevo plazo de presentación de solicitudes para los nuevos beneficiarios, de dos meses a partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Diputación Permanente

El decreto ley inicial fue convalidado el pasado 23 de octubre en el último pleno de la legislatura con el apoyo del PSOE. La oposición forzó después su tramitación como proyecto de ley para incluir enmiendas y poder incrementar las cuantías ante las quejas del sector turístico y agrario, pero la disolución anticipada de la Asamblea por el adelanto electoral no ha permitido culminar la tramitación.

Ahora el procedimiento es el mismo: al tratarse de un decreto de medidas urgentes el nuevo texto entrará en vigor tras su publicación en el DOE, pero necesitará el refrendo de la Diputación Permanente (donde el PP tampoco tiene mayoría) para mantener su validez en el plazo de un mes.