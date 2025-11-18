Gastronomía
Del aula a la élite culinaria: Extremadura cocina en la ESHAEX el éxito laboral de sus jóvenes talentos
Colaboraciones con establecimientos de referencia, como el Palacio de Godoy Curio Collection by Hilton, ofrecen a los 32 estudiantes una experiencia auténtica y una inserción casi del 80%
El futuro de la alta cocina extremeña ya tiene su laboratorio: la Sala de Promoción Empresarial de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX). El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, la ha destacado durante una visita como un "entorno que permite a los estudiantes vivir experiencias profesionales auténticas" junto a los referentes del sector.
En esta ocasión, la ESHAEX ha unido fuerzas con el chef de Mamay Aldana del prestigioso Palacio de Godoy Curio Collection by Hilton, una alianza que "suma talento, territorio y formación para impulsar el futuro de la gastronomía extremeña", tal y como señala el consejero en nota de prensa.
Inserción laboral
Esta sala, operativa para el curso 2025/2026, es el compromiso de la escuela con la excelencia, la empleabilidad y la innovación, buscando vincular la enseñanza con la realidad empresarial. Los 32 alumnos participantes no solo ponen en práctica lo aprendido, sino que "fortalecen su preparación para la inserción laboral" en un entorno real y de alto nivel.
La ESHAEX, que desde 2011 se ha consolidado como Centro de Referencia Nacional en Agroturismo y cuya inserción laboral roza el 80%, está a la vanguardia. Con un equipo de 37 profesionales y cerca de 200 estudiantes, la escuela mira hacia el futuro con proyectos innovadores como el uso de impresoras 3D en cocina y la investigación en comida texturizada, manteniendo lazos sólidos con las principales IGP y DO de la región.
