Extremadura se convierte en laboratorio europeo contra incendios con sensores en tiempo real y quemas controladas

SenForFire es el proyecto europeo al que se ha sumado la Universidad de Extremadura y en el que participan más de treinta investigadores de España, Portugal, Francia y Andorra para prevenir y detectar incendios forestales mediante tecnología puntera y quemas controladas. Este mes de noviembre se ha celebrado la tercera reunión en la Universidad de Évora, donde el equipo multidisciplinar ha revisado los avances y planificado los trabajos de los próximos meses.

El plan comunitario, financiado por el programa Interreg-Sudoe, incorpora una red inalámbrica de sensores que se ha implantado este verano en veinte localizaciones de Portugal, España —incluidas áreas de Cáceres y Madrid— y Andorra. El despliegue cuenta con unos 40 nodos y 70 sensores que monitorizan en tiempo real temperatura, humedad del suelo y de la atmósfera, además de la concentración de compuestos orgánicos en el aire.

Quemas controladas en Extremadura y resultados

En el encuentro se han preparado nuevas quemas prescritas en Santibáñez el Alto (Cáceres) y en Fundão (Castelo Branco, Portugal) que utilizarán el fuego de manera estratégica para gestionar ecosistemas forestales bajo la supervisión de los expertos. Los ensayos se ejecutarán antes de la temporada de alto riesgo de incendio, en abril de 2026. Además, se han revisado los incendios registrados en las zonas piloto durante el verano de 2025.

También se han presentado prototipos de sensores, módulos electrónicos y nodos de comunicación desarrollados recientemente, además de los primeros resultados de las pruebas de laboratorio y los ensayos realizados en octubre. Entre los dispositivos mostrados figuran sensores capaces de detectar gases como hidrógeno, monóxido de carbono o metano, compuestos orgánicos volátiles y partículas en suspensión, así como instrumentos para medir viento, infrarrojos o humedad del suelo.

Los investigadores han detallado también los resultados de las pruebas de alerta temprana con quemas controladas en calorímetro y en túnel de viento, junto a los ensayos orientados a la prevención.

Software abierto y predicción del riesgo

Otro de los avances destacados es la presentación de la versión actual del software en la nube con el que se gestionan los datos de la red de sensores inalámbricos. Desarrollado por la Universidad de Évora, permite visualizar en tiempo real la información recogida por cada nodo, descargar los datos en distintos formatos y consultar fichas detalladas de cada sensor.

La Universidad de Coimbra ha expuesto sus progresos en modelos predictivos del riesgo de incendio a escala local basados en inteligencia artificial, mientras que el ITEFI-CSIC ha presentado una herramienta capaz de simular en pocos minutos decenas de escenarios de propagación del fuego y de dispersión del humo. Estos modelos permiten calcular la distribución óptima de sensores para detectar un incendio con mayor fiabilidad.

La humedad, un factor esencial

El ICIFOR-INIA-CSIC, un instituto de investigación en Madrid, ha formado además a técnicos del Equipo de Prevención y Análisis de Incendios Forestales (EPAIF) del MITECO y de la Agencia para la Investigación e Innovación de Andorra en la toma de muestras de vegetación viva, con el objetivo de correlacionar la humedad del suelo registrada por los sensores con la humedad real de la vegetación.

La cita ha concluído con una sesión de trabajo destinada a reforzar la colaboración con otros proyectos europeos dedicados a la gestión del riesgo de incendios, como RAT EOS PC, EUBURN-RISK y TREEADS.

SenForFire cuenta con la participación de centros de investigación del CSIC, la Universidad de Extremadura, las universidades de Évora, Coimbra y Toulouse, agencias meteorológicas y de detección como AEMET o AR+I y empresas especializadas en monitorización ambiental. El proyecto está respaldado por administraciones como el MITECO, la Junta de Extremadura, la Junta de Castilla y León y varias entidades locales. Su objetivo es reducir el impacto de los incendios en el área Sudoe, que abarca España —excepto Canarias—, Portugal continental, el sur de Francia y Andorra.