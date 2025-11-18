Extremadura, el oasis de la vivienda asequible: Cáceres y Badajoz se sitúan a contracorriente en la evolución de los precios

El mercado de la vivienda en España sigue mostrando fuertes tensiones, con una demanda elevada que choca frontalmente con una escasa oferta disponible, incapaz de absorber el interés de los compradores. Este desequilibrio se traduce en una escalada de precios, especialmente en las grandes ciudades y las zonas costeras de mayor atractivo.

Evidentemente, Madrid lidera un trimestre más la clasificación de poblaciones con mayor presión de la demanda sobre la oferta, según datos publicados por idealista, seguida de cerca por Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife. Estas capitales, junto a Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Barcelona y Sevilla, copan las siete primeras posiciones, concentrando el mayor interés nacional.

Cifras de vértigo en la cima

De hecho, el fuerte interés en estas ciudades impulsa los precios a cotas elevadas. En Madrid, el precio medio total de venta supera los 600.000 euros, mientras que en Barcelona se sitúa por encima de los 460.000 euros. Sin embargo, la lista de las localidades más demandadas coincide con algunas de las más caras del país, destacando puntos de la costa mediterránea y Baleares: Benahavís (Málaga) encabeza las más caras entre las demandadas con un precio medio de 2,4 millones de euros. Le sigue Santa Eulalia del Río (Ibiza), con 2,1 millones de euros. Hasta nueve destinos superan el millón de euros de precio medio, incluyendo localidades en Mallorca, Marbella, Sotogrande y varias poblaciones de la Marina Alta en Alicante.

Badajoz y Cáceres, en el extremo opuesto

Frente a la vorágine de las grandes capitales y el lujo costero, las ciudades de Extremadura ofrecen un panorama de mayor accesibilidad y calma en el mercado residencial. Los datos de idealista sitúan a Badajoz y Cáceres en la parte baja de la lista de presión de la demanda y de precios, siendo el último puesto el 141.

Comprar un piso en Badajoz cuesta de media 206.664 euros y se coloca en el puesto 116. Mientras que en Cáceres el precio asciende a 190.759 euros y se posiciona en el número 129 de la clasificación.

"Las cifras de las capitales extremeñas son significativamente menores a las que se manejan en el resto del país, situándolas entre las opciones más asequibles para la compra de vivienda", subrayan desde el Idealista.

Además, mientras que en las primeras 25 posiciones del ranking de demanda mandan las capitales de provincia con alta presión (como Santander, Valladolid o Vitoria), junto a ciudades de las áreas metropolitanas de Barcelona, Valencia y Sevilla, Badajoz y Cáceres se desmarcan de esta tendencia. "Ambas capitales demuestran que, a pesar de las tensiones generales del mercado, todavía existen focos en España donde la oferta residencial no está tan saturada y el precio medio es sensiblemente inferior, ofreciendo una alternativa real a los altos costes de vida de las grandes urbes", se apostilla desde la web de compraventa de inmuebles.