Jorge Amado sustituirá temporalmente a Guillermo Fernández Vara como senador por Extremadura

El diputado socialista Jorge Amado sustituirá temporalmente a Guillermo Fernández Vara como senador por designación autonómica tras el fallecimiento del expresidente extremeño a inicios de octubre. La convocatoria anticipada de elecciones ha complicado la designación del nuevo senador, que no se podrá ratificar de forma definitiva hasta que se constituya la Asamblea con la composición que resulte del 21D.

Según ha explicado el líder de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, la propuesta inicial del PSOE es que fuera el diputado José Luis Tirado Vasco quien sustituyera a Fernández Vara en la Cámara Alta, pero la Mesa de la Asamblea ha determinado que esto no es posible porque Tirado Vasco perdió la condición de parlamentario autonómico el pasado 28 de octubre, cuando se disolvió el Parlamento tras la publicación del decreto de convocatoria de elecciones anticipadas en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Diputados socialistas en la Comisión de Economía. A la izquierda, José Luis Tirado Vasco. / Asamblea de Extremadura

Diputación Permanente

Desde ese momento, solo los parlamentarios que forman parte de la Diputación Permanente y la Mesa de la Asamblea mantienen todos los derechos y prerrogativas asociadas al cargo. De esta forma, se ha optado por Jorge Amado, que sí forma parte de este órgano. La propuesta se registró en la Cámara este lunes y la Mesa se ha vuelto a reunir este martes para tomar conocimiento del cambio.

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, ha explicado a Efe que se debe convocar una Diputación Permanente para ratificar el nombramiento, sesión que se podría celebrar la semana que viene. Álvarez no cree que haya problemas por parte del resto de grupos parlamentarios para su aprobación y enmarca la problemática en la situación "excepcional" derivada del adelanto electoral. Posteriormente se dará traslado al Senado, que decidirá la fecha de toma de posesión.

"No ha ocurrido nada"

"No ha ocurrido nada, simplemente la Asamblea nos pidió que remitiéramos el nombre de la persona. Nosotros remitimos una persona, posteriormente nos informó la Asamblea de que era necesario que fuera miembro de la Diputación Permanente, y el PSOE lo ha emitido ya, es Jorge Amado quien va a ser el senador por el PSOE", ha explicado el propio Gallardo en declaraciones a los medios este martes.

Jorge Amado será senador hasta que se constituya la nueva Asamblea y se designe al sustituto, ya que como se recordará, el que hasta ahora ha sido portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista no forma parte de la candidatura del PSOE para el 21D y por tanto, no podrá ser renovado. Tirado Vasco, portavoz parlamentario de Política Empresarial y Emprendimiento, tampoco está incluido en las listas.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, en declaraciones a los medios tras reunirse en Mérida con miembros de CCOO / EUROPA PRESS

Designación autonómica

En Extremadura, como en todas las comunidades autónomas, la Asamblea elige a varios senadores por designación autonómica. Son los llamados senadores territoriales y representan a la comunidad en el Senado. La normativa establece un senador por comunidad autónoma, más uno adicional por cada millón de habitantes.

Con la población actual, a Extremadura le corresponden dos senadores autonómicos. A estos senadores los elige la Asamblea de Extremadura, no los ciudadanos. La votación se hace en el pleno al inicio de cada legislatura y suele respetar la proporcionalidad del Parlamento: el partido con más escaños suele proponer uno y el segundo bloque en representación propone el otro.

PSOE y Vox

En esta legislatura, los senadores por designación autonómica eran Guillermo Fernández Vara, a propuesta del PSOE, y Ángel Pelayo Gordillo, de Vox. Por representatividad la designación que correspondía al PP, que finalmente cedió este cargo a la formación de Santiago Abascal como una de las 60 medidas que se acordaron para la investidura de María Guardiola. Cuando Vox rompió la coalición de gobierno en julio de 2024 el PP reclamó el acta de Gordillo, que se negó a renunciar y se ha mantenido en el cargo hasta ahora.

El senador y presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo. / ASAMBLEAEX

En este sentido, la portavoz del PSOE se ha mostrado sorprendida de que desde Vox se haya afirmado que su representante por designación autonómica vaya a estar al frente del grupo en el Senado, ya que se está dando por hecho que volverá a serlo tras el 21 de diciembre, algo que no ocurrirá salvo que el PP le ceda su puesto, como ocurrió hace dos años.