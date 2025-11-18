La Junta anuncia la Oferta Pública de Empleo de este año: 2.376 plazas que se podrán convocar hasta 2028

La Oferta Pública de Empleo (OPE) de este 2025 estará formada por un total de 2.376 plazas, 500 más que el año anterior y la mayor oferta de la última década, según ha destacado la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano.

Estos son los puestos de trabajo de la Junta de Extremadura que podrán salir a oposición en un plazo máximo de tres años (hasta 2028) y que siguen sujetos a una tasa de reposición impuesta desde 2012 y que se sitúa actualmente en un máximo del 120% en los servicios básicos y en el 110% en el resto, lo que significa que prácticamente solo se reemplaza al personal jubilado y fallecido sin poder generar apenas incremento de plazas. Aun así, Manzano ha insistido en que "no podemos movernos de ahí", pero "se trata de la mayor OPE desde que se tiene constancia de la tasa de reposición, hace más de 10 años".

La oferta planteada por la administración regional en la Mesa General de Negociación, reunida esta mañana en Mérida, contempla un total de 1.072 plazas para el Servicio Extremeño de Salud (811 para personal sanitario y 261 para gestión y servicios), otras 746 puestos para la Administración General de la Junta (335 de funcionarios y 411 de personal laboral) y otras 558 plazas en el ámbito educativo. «Para nosotros es una prioridad la mejora de los servicios públicos y esta oferta va a contribuir sin duda a la mejora de los servicios públicos de calidad en nuestra comunidad», ha destacado la consejera tras la reunión con los representantes de CSIF, CCOO y UGT.

Según explica la Junta, todas estas 2.376 plazas están dotadas presupuestariamente y podrán convocarse hasta el año 2028. "Lo que aprobamos hoy es un número muy elevado de plazas que dentro de muy poco serán una realidad en Extremadura", ha subrayado Manzano.

No obstante, la consejera ha lamentado que siga existiendo tasa de reposición, que fija el Gobierno central. "El hecho de que el señor Sánchez no cumpla con su deber constitucional de aprobar un presupuesto repercute aquí, repercute en la vida de la gente y en lo que podemos hacer las distintas administraciones", ha lamentado. A pesar de esa limitación, Manzano ha insistido en que es un número "muy elevado de plazas" y ha pedido a los opositores que "sigan esforzándose porque van a ser una realidad", aunque no ha precisado un plazo concreto para convocar estas plazas (como máximo en 2028)

Oferta acumulada de 2021, 2022 y 2023 sigue pendiente

La consejera ha recordado que en el ámbito de la Administración General se va a producir la acumulación de plazas del año 2021, 2022 y 2023, llegando a un total de 1.644 plazas. La convocatoria de 2021 ya se lanzó oficialmente hace un año y sigue pendiente de convocarse las plazas de 2022 y 2023 para sumarlas a la ya publicada. "Lo haremos lo antes posible", ha dicho. La última previsión es que los exámenes se celebren en el primer semestre de 2026.