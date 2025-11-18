Consejo de Gobierno
La Junta de Extremadura levantará las restricciones urbanísticas en los municipios afectados por 39 Zepas
Por el alto nivel de protección "no pueden construir infraestructuras básicas como parques o residencias de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios"
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la tramitación de un decreto que cambia los límites de 39 Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) y propone a la Comisión Europea la modificación de otros 13 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para anular las restricciones urbanísticas que pesan sobre los municipios afectados por ambos regímenes de protección. Unas limitaciones que según la Junta de Extremadura, les impiden "desarrollarse adecuadamente".
"No pueden construir infraestructuras básicas como un parque o una residencia de ancianos, ni tampoco ampliar polígonos industriales o cementerios", ha explicado al respecto la consejera portavoz, Elena Manzano. El caso más paradigmático es el de Garlitos: el municipio cacereño no puede abrir la residencia de ancianos que terminó de construir en 2022 por su nivel de protección mientras los mayores se marchan a los centros de otros municipios.
Nuevas demarcaciones
Con la modificación planteada, la Junta "ajusta las zonas protegidas para permitir la expansión de muchos pueblos, siempre sin perjudicar los valores ambientales". Según ha explicado Manzano, el "principal problema" radica en que algunas zonas urbanas de estos municipios no se habían delimitado con rigor y se incluyeron al completo en la Red Natura 2000 "sin que realmente tuvieran valores naturales que justificasen ese alto nivel de protección".
Tras la realización de varios estudios sobre las Zepas se han detectado estos errores y posibles mejoras para solucionar esta problemática. Así, resulta necesario aprobar un nuevo decreto para corregir los errores cartográficos en la delimitación de los núcleos urbanos, obteniendo así "una mejor representación y protección de las especies de aves de interés comunitario y de sus hábitats".
Las Zepas afectadas
El decreto cambia los límites de las siguientes Zepas:
- Monfragüe y dehesas del entorno
- Embalse de Orellana y Sierra de Pela
- Sierra de San Pedro
- Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes
- Sierra Grande de Hornachos
- Campiña sur-Embalse de Arroyo Conejos
- Embalse de Valdecañas
- Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava
- Sierras de Peñalsordo y Capilla
- Hurdes
- La Serena y Sierras Periféricas
- Río Tajo Internacional y Riberos
- Llanos de Alcántara y Brozas
- Llanos y Complejo Lagunar de La Albuera
- Arrozales de Palazuelo y Guadalperales
- Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta
- Magasca Río y Pinares del Tiétar
- Canchos de Ramiro y Ladronera
- Dehesas de Jerez
- Puerto Peña-Los Golondrinos
- Sierra de Las Villuercas
- Valle del Guadarranque
A estas hay que sumar otras 19 declaradas dentro de los núcleos urbanos para la conservación de las colonias de cernícalo primilla:
- Almendralejo
- Saucedilla
- Trujillo
- Fuente de Cantos
- Guareña
- Llerena
- Zafra
- Ciudad Monumental de Cáceres
- Garrovillas
- San Vicente de Alcántara
- Brozas
- Alburquerque
- Jaraíz de La Vera
- Ribera del Fresno
- Belvís de Monroy
- Jerez de los Caballeros
- El Cachón de Plasencia
Lugares de Importancia Comunitaria
El proyecto de decreto contempla también proponer a la Comisión Europea la modificación de los límites de 13 LIC, de modo que se pueda disponer de una mejor representación y protección de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario. La actualización afectaría a:
- Embalse de Orellana y Sierra de Pela
- Sierra de San Pedro
- Sierra Grande de Hornachos
- Llanos de Alcántara y Brozas
- Dehesas de Jerez
- Puerto Peña-Los Golondrinos
- La Serena
- Cedillo y Río Tajo Internacional
- Las Hurdes
- Granadilla
- Sierra de Gredos y Valle del Jerte
- Sierra de Las Villuercas y Valle del Guadarranque
- Monfragüe
Según indica el Ejecutivo, los límites que se pretende actualizar no han sufrido transformaciones provocadas por las actividades humanas con respecto a su situación previa a la declaración. "La corrección de errores científicos iniciales demostrables son admitidos por la Comisión Europea como uno de los motivos para proponer la exclusión de superficie", recuerda.
Segundo decreto
La autorización de este decreto se suma a otro que ya está en tramitación para modificar los límites de otras 11 Zepas en las que se han detectado errores cartográficos. En este caso, la norma afecta a los embalses de Arrocampo, Borbollón, Valdecañas, Valuengo, Horno-Tejero, así como al Complejo Lagunar Ejido Nuevo, la charca Dehesa Boyal de Navalmoral, la charca La Torre y los pantanos de Alcántara, Brozas y Vegas Altas.
Se trata de Zepas cuya definición original se realizó siguiendo la cartografía en papel disponible en el momento, ajustando sus límites a las cotas de llenado máximas de los embalses. Ahora, el avance de la tecnología ha permitido detectar discrepancias entre las descripciones textuales de las zonas y su representación gráfica, por lo que es necesario aplicar las correcciones con la aprobación de un nuevo decreto.
Rechazo de agricultores y ecologistas
Ambos decretos fueron presentados y debatidos el pasado mes de julio en el Consejo Asesor de Medio Ambiente (Camaex), donde mostraron su rechazo tanto la organización agraria UPA-UCE como todos los colectivos ecologistas. En el caso de UPA, la negativa obedece a que la Administración "no ha dado ni un solo paso para reducir las trabas" que se establecían en estos espacios protegidos para la actividad agraria, si bien reconocía que se daban pasos en favor de los ayuntamientos.
Los ecologistas son contrarios al planteamiento de la Junta de modificar, de forma global, todas las zonas ZEPA y hablan además de "maniobras" para evitar el derribo del complejo turístico Marina Isla Valdecañas, actualmente pendiente de ejecución judicial.
