Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Ejemplares de ganado vacuno en una dehesa extremeña.

Ejemplares de ganado vacuno en una dehesa extremeña. / EL PERIÓDICO

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El campo extremeño pide a los partidos que luchen para impedir la nueva PAC

Las organizaciones agrarias y ganaderas coinciden en solicitar a los candidatos a la Junta un rechazo frontal a la reforma de la Política Agraria Comunitaria, al considerar que es perjudicial para el sector

Récord del presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2026: más de 356 millones de euros

Son casi 20 millones más que los de este año y, entre las partidas que más aumenta, está la destinada a formación y capacitación para el empleo para luchar contra la despoblación rural

Malpartida de Cáceres se convierte en uno de los 12 pueblos de película

Red nacional de promoción del turismo a través de los rodajes

Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: "Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza"

Agentes de la Policía Nacional y local acudieron al lugar de los hechos para disolver el altercado. No hay detenidos

"Dos pastillas me mantienen viva", el testimonio de una mujer de Badajoz que sobrevive a un tumor inoperable

Patricia Risco lleva tres años conviviendo con un adenocarcinoma muy avanzado. Reivindica conciencia y detección precoz en el Día Mundial del Cáncer de Pulmón

  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  4. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  5. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  6. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  7. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
  8. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito

Tracking Pixel Contents