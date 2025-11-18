Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de noviembre
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El campo extremeño pide a los partidos que luchen para impedir la nueva PAC
Las organizaciones agrarias y ganaderas coinciden en solicitar a los candidatos a la Junta un rechazo frontal a la reforma de la Política Agraria Comunitaria, al considerar que es perjudicial para el sector
Récord del presupuesto de la Diputación de Badajoz para 2026: más de 356 millones de euros
Son casi 20 millones más que los de este año y, entre las partidas que más aumenta, está la destinada a formación y capacitación para el empleo para luchar contra la despoblación rural
Malpartida de Cáceres se convierte en uno de los 12 pueblos de película
Red nacional de promoción del turismo a través de los rodajes
Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: "Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza"
Agentes de la Policía Nacional y local acudieron al lugar de los hechos para disolver el altercado. No hay detenidos
"Dos pastillas me mantienen viva", el testimonio de una mujer de Badajoz que sobrevive a un tumor inoperable
Patricia Risco lleva tres años conviviendo con un adenocarcinoma muy avanzado. Reivindica conciencia y detección precoz en el Día Mundial del Cáncer de Pulmón
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito