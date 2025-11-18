Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 18 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las organizaciones agrarias y ganaderas coinciden en solicitar a los candidatos a la Junta un rechazo frontal a la reforma de la Política Agraria Comunitaria, al considerar que es perjudicial para el sector

Son casi 20 millones más que los de este año y, entre las partidas que más aumenta, está la destinada a formación y capacitación para el empleo para luchar contra la despoblación rural

Red nacional de promoción del turismo a través de los rodajes

Agentes de la Policía Nacional y local acudieron al lugar de los hechos para disolver el altercado. No hay detenidos

Patricia Risco lleva tres años conviviendo con un adenocarcinoma muy avanzado. Reivindica conciencia y detección precoz en el Día Mundial del Cáncer de Pulmón