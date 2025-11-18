El PP denuncia que la nueva PAC amenaza la supervivencia del tabaco extremeño

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha defendido este martes el "peso económico y social" del sector tabaquero en la región y ha advertido de que la aplicación de la nueva PAC y la pérdida de mil euros por hectárea "haría inviable" la continuidad de muchos productores.

En una visita a la cooperativa Cotabaco en Talayuela (Cáceres), Bautista ha destacado que el tabaco aporta 3.200 millones de euros al país y genera 110 millones al PIB extremeño, además de sustentar a unas 2.000 familias en toda Extremadura y a 700 empleos directos vinculados a la cooperativa. Ha subrayado también el papel del sector para el empleo femenino en el medio rural. El dirigente popular ha asegurado que el tabaco representa el 35,6% del empleo local en zonas como la comarca cacereña de Campo Arañuelo, y ha señalado que la pérdida de ayudas comprometería su rentabilidad.

Crítica a las decisiones del Gobierno central

"Muchos productores tendrán que decidir si continúan o no", ha afirmado. Bautista ha criticado las decisiones del Gobierno central en materia agrícola y ha denunciado que el sector "viene sufriendo desde las moquetas de Madrid medidas injustas tomadas sin conocer el campo".

Ha asegurado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, y varias consejerías han frenado "hasta ahora" la propuesta estatal de empaquetado genérico, que, según ha dicho, habría provocado "prácticamente la desaparición del sector". También ha reprochado que España no autorice el uso de determinados fitosanitarios como el dicloropropeno, permitido en países como Italia o Grecia, lo que a su juicio genera una "desventaja competitiva" para los productores extremeños.

"No hay avances porque el Gobierno de España no quiere", ha dicho, aunque ha asegurado que el Ejecutivo regional "seguirá defendiendo su utilización".

Más de cinco millones en ayudas

El secretario general del PP ha recordado que la Junta ha abonado más de cinco millones de euros en ayudas agroambientales para apoyar la producción integrada de tabaco, y ha defendido que el sector contribuye a evitar la despoblación.

"La provincia de Cáceres lleva 65 años perdiendo población; en las comarcas tabaqueras, sin embargo, se ha incrementado", ha afirmado. Bautista ha asegurado que la defensa del sector "no va de partidos, sino de sacar el orgullo extremeño", y ha pedido "más confianza" en las elecciones del 21 de diciembre para "seguir defendiendo los sectores productivos de la región".

Por último, ha advertido de que la comarca "no puede ser condenada al mismo tiempo al cierre de Almaraz y a la desaparición del tabaco", y ha reclamado un "gobierno fuerte" para evitarlo.