Ecos de los presos: La cárcel extremeña del siglo XVI que abandonó su función en 1981

Durante más de tres siglos, sus paredes albergaron a los desarrapados y pendencieros de la sociedad española. Las piedras de esta mole de origen medieval, con reestructuraciones a lo largo de las centurias, alojaron los ecos del sinvivir de los descarriados que recalaron con sus huesos en sus mazmorras.

Poco se sabe de quiénes fueron sus moradores, pero seguro que algún borrachín, algún infeliz al que se le fue la mano en una taberna o algún pequeño delincuente de poca monta se convirtieron en los residentes de este penal en épocas en las que la inmundicia, la humedad y la suciedad convivían con la cotidianidad, con las vidas suspendidas de sus habitantes. Y así hasta 1981, año en el que los últimos encarcelados salieron por sus portones, dejando atrás el chirriar de los cerrojos y el repique lejano de las campanas de la catedral de Santa María de la Asunción.

Edificio de la Cárcel Real de Coria. / Ayuntamiento de Coria

Ese año distante del siglo XX, la Cárcel Real de Coria abandonó su función para iniciar su andadura como Museo de Historia, Arqueología y Etnografía de la Ciudad de Coria.

Edificio emblemático

También conocido como Cárcel Pública o Cárcel Real y Ayuntamiento, es uno de los edificios históricos más emblemáticos del casco antiguo de la ciudad. Se ubica en la plaza de San Pedro, cerca de la seo, y en el interior del recinto amurallado.

Su origen arquitectónico data del medievo, pero con reformas y ampliaciones entre los siglos XVI y XVIII. De hecho, en 1686, de las obras se encargó el arquitecto Alonso Hernández de Garrovillas. Además, cuenta con elementos renacentistas y barrocos, con espacios típicos de una cárcel como las celdas de reclusión, las zonas de vigilancia y el patio interior, y el escudo de los Reyes Católicos en la fachada.

Interior de la Cárcel Real de Coria. / Ayuntamiento de Coria

Según explica la web Turismo Coria, del ayuntamiento, "la fábrica, realizada en ladrillo y rematada en sillería esquinazos, vanos y alero, presenta planta rectangular dividida en altura en dos pisos ubicándose, en la planta baja: el zaguán de entrada, la sala de audiencias y de carceleros, más dos celdas fuertes, una de comunes y otras dos de castigo, una de ellas soterrada hacia 1693 perteneciente a la penitenciaría de los siglos XV y XVI; mientras que en la planta alta se hallaban: la sala del alcaide, la cocina, dos celdas fuertes, una celda noble y otra de comunes. Una vetusta prisión que siguió funcionando como penitenciaría hasta 1981, cuyos remozados calabozos se dedican, actualmente, desde 1999, como Museo de Historia, Arqueología y Etnografía de la Ciudad de Coria".

Una de las obras que alberga la Cárcel Real de Coria. / Turismo Extremadura

Cierre como penal

Después de su cierre como penal y su rehabilitación, el edificio se convirtió en el museo municipal de Coria, en que se albergan colecciones etnográficas, piezas arqueológicas, además de exposiciones sobre la historia local. Esta transformación convirtió un espacio de castigo en un lugar de memoria.

Pero la impronta carcelaria no ha desaparecido. Recorrer sus estancias comporta pasear por las antiguas celdas, descubrir las rejas originales y la recreación de la vida cotidiana en la prisión. El pasado y el presente se plasma en este edificio en el que subsiste su condición de penal con su actual misión de contener la memoria colectiva de la localidad cacereña.