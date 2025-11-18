El futuro de la instalación nuclear
Quintana sobre Almaraz: “Dejemos trabajar a los técnicos”
El delegado del Gobierno en Extremadura critica que el debate sobre el futuro de la central esté “absolutamente politizado” y se pregunta por qué, si había “tanta prisa”, las eléctricas no comenzaron los trámites hace dos años
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido este martes que ahora es el momento de “dejar trabajar a los técnicos” sobre la posible continuidad de la Central Nuclear de Almaraz. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) remitió ayer al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación relativa a la continuidad de la instalación. Este organismo público ahora “hará su informe oportuno. Son unos técnicos magníficos de absoluto reconocimiento en el mundo nuclear”, ha aseverado Quintana, que ha incidido en que tenemos que entender” que esta industria nuclear genera residuos que van a ser gestionados durante siglos”, lo que obliga a extremar las medidas de control. En cuanto a cuándo podría estar listo este informe, ha señalado que “no hay un plazo, imagino que en los próximos meses. Esto no es un taller”.
Dos años de demora
Para poner “en contexto” la situación, el delegado del Gobierno en la región ha vuelto a incidir en que “llevamos dos años diciendo las eléctricas que no iban a pedir la prórroga, porque no se le rebajaban los impuestos”, plazo durante el cual el “lobby nuclear” ha estado funcionando “a toda máquina” con "insultos" y, “curiosamente, el último día las empresas solicitan la prórroga”. “¿Alguien me puede explicar por qué no hemos empezado hace 2 años a hacer esto si había tanta prisa? No lo entiende nadie”, se ha cuestionado Quintana, que ha lamentado que este debate esté “absolutamente politizado”. "El problema antes era que la culpa era del Gobierno y resulta que se ha demostrado que eran las empresas quienes tenían que pedir la prórroga", ha insistido.
En cualquier caso, ha remachado, "si alguien cree que el futuro en el siglo XXI de la energía eléctrica" está en las centrales nucleares, "para mí está equivocado", sobre todo, ha esgrimido, "en un país como España que ha hecho fuertes inversiones en energías alternativas" y que "ha hecho los deberes" en este ámbito.
