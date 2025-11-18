THE HALL: El primer salón inmobiliario de Extremadura abre sus puertas en Cáceres del 27 al 29 de noviembre
Extremadura contará por primera vez con un espacio profesional dedicado íntegramente al sector inmobiliario. The Hall, el primer Salón Inmobiliario de Extremadura, se celebrará en las instalaciones de Cáceres Fórum (Recinto Ferial de Cáceres) los días 27, 28 y 29 de noviembre, con acceso libre y horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas
Se trata de un acontecimiento inédito en la región, concebido como punto de encuentro para empresas, administraciones públicas, profesionales, inversores y ciudadanos interesados en conocer la oferta inmobiliaria y las tendencias que están marcando el futuro del sector.
Un espacio diseñado para generar oportunidades
The Hall reunirá a 25 empresas expositoras distribuidas en una zona comercial especialmente diseñada para favorecer el contacto directo entre compañías y visitantes. En el plano del salón se pueden encontrar tanto expositores públicos como privados: Urvipexsa, Placonsa, Magenta, Progemisa, Century 21, Pisos.com, ADAIX o el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, entre otros tantos.
Junto a esta área expositiva, el evento incorpora diferentes espacios complementarios:
- Auditorio profesional, donde se desarrollará un completo programa de conferencias y mesas redondas.
- Zona de networking, concebida para reuniones, encuentros comerciales y sinergias entre empresas.
- Cafetería, un espacio cómodo y funcional para descanso y reuniones informales.
- Rincón del experto, con presencia de diferentes empresas del sector como aseguradoras, financieras, despachos de abogados o gabinetes fiscales.
Tres días para analizar el presente y futuro del sector
The Hall ofrece un programa de jornadas de alto nivel, en el que participarán representantes institucionales, expertos académicos y profesionales de referencia del ámbito inmobiliario, urbanístico y financiero.
El evento comenzará el 27 de noviembre con la sesión inaugural, que contará con la intervención de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda, el alcalde de Cáceres, representantes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de la Diputación de Cáceres.
A lo largo de las jornadas se abordarán distintos temas clave en este momento:
- Radiografía del sector inmobiliario con la participación de diferentes especialistas que analizarán el presente y las tendencias actuales
- Principales retos del sector, con la presencia de responsables de las principales empresas del sector extremeño.
- Oportunidades de inversión y desarrollo, con la visión de promotores, consultoras y representantes de empresas y asociaciones sectoriales.
- Colaboración público-privada, una mesa que reunirá a representantes públicos y privados, donde se abordarán distintos modelos de cooperación
- Políticas municipales de vivienda, con alcaldes y responsables de urbanismo de las principales ciudades extremeñas.
- Innovación y tecnología, con sesiones sobre transformación digital, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas aplicadas al sector inmobiliario.
- Comercialización, financiación y acceso a la vivienda, con intervenciones de entidades financieras, especialistas en inclusión social y representantes de Avante.
Este conjunto de mesas redondas proporcionará una visión completa y actualizada del mercado, sus desafíos, sus oportunidades y los nuevos modelos de desarrollo urbano y residencial en Extremadura.
Un salón pensado para empresas y ciudadanía
The Hall nace con una doble vocación: consolidarse como espacio de referencia para el tejido empresarial y, al mismo tiempo, ofrecer a la ciudadanía información clara y accesible sobre compra, alquiler, financiación y tendencias inmobiliarias.
Las empresas participantes podrán presentar proyectos, servicios e innovación, mientras que los visitantes encontrarán asesoramiento, contenidos formativos y una visión global del mercado.
Acceso libre y abierto
La entrada a The Hall es gratuita, sin necesidad de inscripción previa.
El salón abrirá sus puertas en el Recinto Ferial de Cáceres del 27al 29 de noviembre, de 10.00 a 20.00 horas.
Patrocinadores y colaboradores
The Hall está organizado por Amantesdementes y la estrecha colaboración de ARC Arquitectura. El proyecto cuenta con el patrocinio principal de la Junta de Extremadura y la colaboración del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, y empresas del ámbito privado como Gestyonapisos.com y Plano.
