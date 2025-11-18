El X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco destaca a Extremadura como región pionera en el control de tabaco

El X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco ha resaltado la necesidad de reforzar los mecanismos de control ante la evolución del comercio ilícito, marcado por nuevas rutas marítimas y el avance de las fábricas clandestinas. En este contexto, Extremadura ha sido señalada como ejemplo de anticipación y eficacia, gracias al sistema pionero de trazabilidad de la hoja implantado hace una década para impedir el desvío de tabaco al mercado ilegal. Por ello, el Congreso ha concedido un reconocimiento honorífico al expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara e impulsor de este modelo.

Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro y ha confirmado el actual cambio que está teniendo lugar en el contrabando de tabaco en España. «Las gráficas de los últimos diez años muestran claramente el cambio: a partir de 2019–2020, cuando se reforzó el muro perimetral, las interceptaciones en aduana disminuyeron. En cambio, el contrabando por embarcaciones aumentó».

Jerome du Chaffaut, presidente ejecutivo de Altadis Imperial Brands. / EFN

En esta línea, Jerome du Chaffaut, presidente ejecutivo de Altadis-Imperial Brands, ha destacado el actual incremento detectado en el consumo de tabaco no doméstico en España. «La colaboración es más necesaria que nunca. De acuerdo con los datos del primer semestre de este año: el volumen de consumo de tabaco no doméstico ha alcanzado el 10,2% del consumo total, duplicando la cifra del mismo periodo del año anterior. Este dato, el más alto desde 2017, representa una pérdida de recaudación estimada de 467 millones de euros».

Más de 540 asistentes presencialmente y online, entre representantes de la Agencia Tributaria, Guardia Civil, Policía Nacional, Administración General del Estado y expendedores se han dado cita en esta X edición Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, organizado por ALTADIS-Imperial Brands. Con el lema ‘Diez años avanzando juntos’, el encuentro ha puesto en valor los avances conseguidos en la última década en la lucha contra el comercio ilícito, así como las implicaciones sociales y económicas que esta actividad tiene, especialmente en las zonas más afectadas.

Durante la primera mesa de debate, moderada por Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Legales y Corporativos de Altadis-Imperial Brands, los ponentes coincidieron en destacar queel auge del tabaco ilegal no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una transformación profunda en las dinámicas del contrabando.

La segunda mesa, titulada ‘Una década luchando contra el comercio ilícito’ se ha centrado en los principales avances obtenidos en los últimos años, así como los nuevos retos que plantea el fenómeno de las fábricas ilegales de tabaco, cada vez más presentes en distintas zonas del país.

Extremadura, con más de 100 años cultivando tabaco, cuenta con una amplia experiencia en la lucha contra el comercio ilícito. Yolanda García Seco, exdirectora general de la Junta de Extremadura y exdelegada del Gobierno en Extremadura, ha destacado que «uno de los pilares asentados en Extremadura en los que se basa la lucha contra el contrabando es la colaboración y el trabajar juntos para un objetivo común. Las organizaciones de productores de tabaco, empresas tabaqueras, nuestros clientes y la Administración nos pusimos de acuerdo para controlarlo y llevar a cabo un control desde que salía la hoja de la explotación agraria hasta que podía llegar a la industria de primera transformación y no se pudiera derivar ni una sola hoja de tabaco fuera del mercado legal».

Esta experiencia demuestra la necesidad de escuchar a las regiones con una larga tradición y peso en el cultivo de tabaco, ya que son las que mejor comprenden el contexto del cultivo y distribución del tabaco. Yolanda García ha indicado que «Extremadura produce 98% del cultivo de la producción de tabaco de toda España y un 20% de toda Europa. El tabaco extremeño es legal, trazable y de calidad».

Para cerrar el Congreso, representantes de la administración local, autonómica y estatal han analizado el posible impacto que podría tener el acuerdo de España y Gibraltar.

Autoridades y galardonados con los premios No Contrabando. / EFN