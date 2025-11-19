La caza contribuye con unos 6 millones de euros anuales a las arcas públicas, según Fedexcaza

El sector cinegético de Extremadura aporta unos 6 millones de euros anuales a las arcas públicas, lo que sitúa a la caza como "uno de los pilares económicos del mundo rural" en la región. Así se recoge en el informe anual 'Situación de la Caza en Extremadura' correspondiente a la temporada 2023/24, que la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) ha presentado este miércoles en rueda de prensa en Cáceres.

La presentación ha corrido a cargo del presidente de Fedexcaza, José María Gallardo; el técnico de la federación y coordinador del informe Víctor Arroyo, y el investigador de la Universidad de Extremadura y autor principal del análisis estadístico Javier Pérez. El informe pone de manifiesto la "delicada situación" de varias especies de caza menor, así como la "estabilidad económica" del sector, que aporta en torno a 6 millones de euros anuales a las arcas públicas, y el "récord de incorporación femenina y juvenil" a la actividad cinegética.

"Señales esperanzadoras" en la caza menor

De acuerdo a este informe, los datos de caza menor presentan este año "señales esperanzadoras", ya que "especies clave como el conejo y la perdiz muestran incrementos destacables, de un 12% y un 7%, respectivamente, lo que Fedexcaza considera un "indicio positivo del efecto de las medidas de gestión y del compromiso del sector". No obstante, el informe confirma que "persisten descensos en especies como la liebre y en varias migratorias", entre ellas el zorzal o la codorniz, cuya tendencia continúa a la baja.

Ante esta situación, Fedexcaza subraya la necesidad de "seguir avanzando en medidas firmes y coordinadas" desde la administración y el sector, y ha recordado que "sólo con una gestión constante y preventiva se evitarán situaciones críticas como las vividas en el pasado con la tórtola europea".

"Aportación constante"

En cuanto al análisis económico, Víctor Arroyo ha destacado la "aportación constante" del sector a las arcas públicas extremeñas, y aunque en 2022 se registró un pico de ingresos superior a los 7 millones de euros, motivado por la "renovación masiva" del Carné del Cazador-, el informe confirma una estabilización con 6 millones de euros anuales, cifra que sitúa a la caza como "uno de los pilares económicos del mundo rural".

El investigador Javier Pérez ha destacado que este informe permite "comprender la realidad del sector desde datos objetivos y verificables, esenciales para una gestión sostenible". Por su parte, el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, ha resaltado que "la caza es una actividad inherente al medio rural extremeño y una pieza fundamental para el equilibrio de nuestros ecosistemas".

En ese sentido, ha recordado que más del 82% del territorio de la región, unos 3,5 millones de hectáreas, es coto de caza, lo que "refleja la magnitud e impacto del sector en la vida económica y social de Extremadura".

Además, destacó el "esperanzador relevo generacional", puesto que durante el periodo estudiado más de 1.000 nuevos cazadores se formaron en la Escuela de Caza, superando cifras de la última década, con una participación femenina superior al 20 por ciento, la más alta registrada hasta la fecha, según informa Fedexcaza en nota de prensa. El IX Informe Anual, compuesto por casi 300 páginas y 15 capítulos, es el resultado del trabajo conjunto entre Fedexcaza, la Universidad de Extremadura y diversas entidades colaboradoras.