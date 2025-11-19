La dirección nacional de Vox afirma que "quienes han abandonado a Extremadura no pueden liderar esta región"

La portavoz nacional de la Agenda España de VOX, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado en Cáceres que “quienes han abandonado a Extremadura no pueden liderar esta región”, en referencia al PP y al PSOE, a quienes acusa de haber antepuesto sus “sillones” a los intereses de los ciudadanos durante años. Las declaraciones han tenido lugar en un acto junto al candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Óscar Fernández Calle.

Críticas al bipartidismo y a las “redes clientelares”

Pérez Moñino ha denunciado que la defensa del poder por parte de PP y PSOE ha llegado a realizarse “cambiando votos de separatistas a precio de oro”. Según la dirigente, son necesarias en Extremadura “políticas valientes y decididas” que coloquen a los ciudadanos en el centro y no “a las redes clientelares del bipartidismo”.

Ha afirmado que muchos extremeños confiaron en 2023 en la presidenta María Guardiola para impulsar un cambio, pero que, a su juicio, la dirigente popular “ha sido continuista del PSOE” y no ha marcado diferencias con las políticas socialistas.

VOX reclama un “cambio de rumbo”

La portavoz ha sostenido que Extremadura, “al igual que España”, necesita un giro político que, según asegura, “solo va a llegar con VOX”. Ha insistido en que los extremeños “ya lo saben” y que su formación representa la única alternativa real al bipartidismo.

Pérez Moñino ha subrayado que el PP “abrazó las políticas de la Agenda 2030” y ha puesto en duda la fiabilidad de los populares para proteger la central nuclear de Almaraz. “Todo el mundo sabe que no es así”, ha afirmado, sosteniendo que cualquier cambio de discurso del PP sería “por miedo a perder el poder, no por principios”.

Defensa del campo y del mundo rural

La portavoz de VOX ha destacado el trabajo del equipo que encabeza Óscar Fernández Calle, del que asegura estar “muy orgullosa”. Ha defendido que su partido “va a poner en el centro a los extremeños” y actuará “sin complejos” en defensa del campo y del mundo rural.

Pérez Moñino ha concluido que, si tras las elecciones del 21D se reproduce un escenario similar al actual, María Guardiola tendrá “dos opciones”: apoyar a VOX o respaldar “a Sánchez y a su candidato corrupto”.

Llamada "desesperada" de la policía

Por su parte, en la misma comparecencia, el candidato de VOX a la Junta de Extremadura, Oscar Fernández Calle, ha aseverado que, tras mantener una reunión con el sindicato de la Policía Local 'Jupol', los agentes han reconocido "que tienen un tremendo déficit en recursos materiales y humanos en Extremadura".

En este sentido, ha señalado que "en muchas ocasiones, en ciudades como Cáceres, Don Benito, Plasencia o Almendralejo, hay una sola patrulla atendiendo a las calles, mientras la violencia en la región aumenta". A este respecto, Fernández Calle ha indicado que en el último año, "como ustedes saben, se ha producido algo que hasta hace poco tiempo era inimaginable, tres muertes violentas".

"La Policía Nacional hace una llamada ya desesperada porque, con los recursos que tiene, no pueden atender a las ciudades extremeñas y no pueden garantizar la seguridad de las ciudades extremeñas" añade.

Asimismo ha señalado la carencia de recursos materiales que tienen: "Por ejemplo las comisarías, incluso las de nueva construcción, con unos unos déficits enormes y algunas de ellas están en peligro de que, incluso, en algunas partes se caigan literalmente". "También nos han asegurado que no tienen coches patrullas adecuados", dice Óscar Fernández Calle, que acusa de Pedro Sánchez.