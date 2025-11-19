Envejecer en Extremadura: el PP impulsará una estrategia para atraer a mayores de todo el país

El PP de Extremadura ha avanzado que en los próximos meses presentará una estrategia regional de envejecimiento activo y saludable con la que pretende convertir la comunidad en un destino atractivo para personas mayores de todo el país. El objetivo, según ha explicado el secretario general de los ‘populares’ extremeños, Abel Bautista, es que la región se consolide como un territorio idóneo para pasar los últimos años de vida gracias a sus condiciones de salud, ocio, turismo y calidad de vida.

Bautista ha señalado que la futura estrategia buscará adaptarse a la “nueva realidad” de las personas mayores y al “nuevo entorno social” del país. Ha subrayado que el 85% de las personas mayores prefiere vivir en su propio hogar hasta el final de sus días, por lo que la apuesta pasa por fomentar políticas que permitan una mayor autonomía.

Esto incluye la colaboración público-privada para implantar tecnologías de apoyo en los domicilios, la adaptación de viviendas y también la transformación de las ciudades y del medio rural para hacerlos más accesibles. Extremadura, ha afirmado, ofrece un entorno “con enorme atractivo” para residentes sénior de otras comunidades, comparable al de zonas costeras.

Inversión y empleo en dependencia

El dirigente ‘popular’ ha defendido las políticas desarrolladas por el Gobierno regional en el sector de los cuidados, que genera empleo y “desarrollo económico y social”. Ha destacado que Extremadura es la segunda comunidad que más invierte por habitante en dependencia, con 2.779 euros por persona potencialmente dependiente, frente a los 1.968 euros de la media nacional. Solo le supera el País Vasco.

Una inversión que, además, ha considerado más eficiente: por cada millón de euros se crean 55 empleos, 16 más que en el resto del país. Actualmente trabajan en el sector más de 12.000 personas, 788 más que al inicio de la legislatura.

Avances en listas de espera y nuevas plazas

Entre los resultados alcanzados, Bautista ha destacado la reducción de 81 días en la lista de espera de dependencia en los últimos dos años, así como la inversión de 5 millones de euros que ha permitido crear 379 nuevas plazas residenciales desde 2023.

Ha adelantado también que los ocho nuevos centros de convalecencia y cuidados generarán 300 empleos y sumarán 500 plazas adicionales.

Una oportunidad para la economía plateada

El PP sostiene que Extremadura reúne “las mejores circunstancias” para convertirse en un polo de atracción de la economía plateada, un sector “que da empleo y crecimiento económico y social”.

Para mantener esa senda, Bautista ha afirmado que se necesita un gobierno que siga invirtiendo “casi 900 euros más que la media nacional” en dependencia, en referencia a las próximas elecciones del 21 de diciembre.

Visita a una empresa referente

Bautista ha realizado estas declaraciones durante su visita a Adiper, una empresa de Almendralejo especializada en dependencia, envejecimiento activo y cuidados, a la que ha agradecido su labor. Ha destacado que se trata de una compañía “puntera”, que opera en el ámbito regional, nacional e internacional, y que apuesta por la innovación y la tecnología, “el futuro del cuidado de nuestros mayores”.