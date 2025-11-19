Diario Oficial de Extremadura
Estas son las quince poblaciones que se suman a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura
Con ellos, ya son 29 las poblaciones distinguidas por la promoción de la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes
L. L.
Extremadura es una tierra donde los toros han marcado una honda tradición en sus costumbres, en arquitectura, en su campo... La comunidad posee algunas de las mejores ganaderías bravas del país en sus inigualables dehesas, una colección de plazas de toros en sus municipios y numerosas fiestas relacionadas con los astados.
Por ello, fue a través del Decreto 42/2023, de 3 de mayo, cuando se crearon y regularon los Premios Extremadura a la Tauromaquia y la Red de Municipios Taurinos de Extremadura. Conforme a esa normativa, se entiende por Municipio Taurino de Extremadura "aquel cuyo ayuntamiento lleve a cabo actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud".
De esta forma, en octubre de 2024 y previa solicitud de cada uno de los municipios interesados, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural dictó resolución de reconocimiento como Municipio Taurino de Extremadura a catorce localidades: Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Casar de Palomero, Casillas de Coria, Coria, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Moraleja, Segura de León Talayuela y Táliga.
Las nuevas incorporaciones
Posteriormente, la Consejería acaba de incorporar quince nuevos municipios a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, según la resolución que ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La integración se realiza después de que estas localidades hayan sido reconocidas previamente como Municipios Taurinos de Extremadura:
- Badajoz
- Calzadilla
- Casar de Cáceres
- Garrovillas de Alconétar
- La Garganta
- Montánchez
- Montemolín
- Oliva de la Frontera,
- Portaje
- Torrejoncillo
- Torremocha
- Valdefuentes,
- Valencia de Alcántara
- Zarza la Mayor
- Serrejón
Un sello distintivo
El reconocimiento incluye un sello distintivo que pueden emplear ayuntamientos, asociaciones y empresas locales en sus acciones de comunicación y publicidad. Este distintivo, sobre fondo blanco, se estructura en tres partes.
- La primera, con impresión en color negro (Hierro de la inicial "M" de Municipio y la inicial "T" de Taurino simulando la empuñadura de un estoque) que se alza con separación en el centro sobre la segunda parte.
- La segunda es una circunferencia de color verde en cuya parte inferior figura la leyenda "Municipio Taurino" en letras blancas, lugar en el que se inserta el nombre de la localidad, también en blanco. Dicha circunferencia verde contiene en su interior otra de menor trazo e incompleta en su parte inferior derecha creada con los colores de la bandera de Extremadura (verde, blanco y negro) y rematada en su parte superior derecha por la silueta de la cabeza de un toro de lidia.
- La tercera es un rectángulo de fondo negro con "Junta de Extremadura" en letras blancas ubicado bajo la parte segunda.
