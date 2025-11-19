Estas son las quince poblaciones que se suman a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura

Extremadura es una tierra donde los toros han marcado una honda tradición en sus costumbres, en arquitectura, en su campo... La comunidad posee algunas de las mejores ganaderías bravas del país en sus inigualables dehesas, una colección de plazas de toros en sus municipios y numerosas fiestas relacionadas con los astados.

Por ello, fue a través del Decreto 42/2023, de 3 de mayo, cuando se crearon y regularon los Premios Extremadura a la Tauromaquia y la Red de Municipios Taurinos de Extremadura. Conforme a esa normativa, se entiende por Municipio Taurino de Extremadura "aquel cuyo ayuntamiento lleve a cabo actuaciones tendentes a promocionar de forma decidida la tauromaquia en cualquiera de sus vertientes, con la finalidad de divulgar su conocimiento, mejorar su valoración social y fomentar la programación de espectáculos o festejos taurinos, con especial énfasis en el acercamiento de la Tauromaquia a la juventud".

De esta forma, en octubre de 2024 y previa solicitud de cada uno de los municipios interesados, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural dictó resolución de reconocimiento como Municipio Taurino de Extremadura a catorce localidades: Alburquerque, Almendralejo, Azuaga, Casar de Palomero, Casillas de Coria, Coria, Fregenal de la Sierra, Herrera del Duque, Jaraíz de la Vera, Jerez de los Caballeros, Moraleja, Segura de León Talayuela y Táliga.

Las nuevas incorporaciones

Posteriormente, la Consejería acaba de incorporar quince nuevos municipios a la Red de Municipios Taurinos de Extremadura, según la resolución que ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Extremadura (DOE). La integración se realiza después de que estas localidades hayan sido reconocidas previamente como Municipios Taurinos de Extremadura:

Badajoz

Calzadilla

Casar de Cáceres

Garrovillas de Alconétar

La Garganta

Montánchez

Montemolín

Oliva de la Frontera,

Portaje

Torrejoncillo

Torremocha

Valdefuentes,

Valencia de Alcántara

Zarza la Mayor

Serrejón

Un sello distintivo

El reconocimiento incluye un sello distintivo que pueden emplear ayuntamientos, asociaciones y empresas locales en sus acciones de comunicación y publicidad. Este distintivo, sobre fondo blanco, se estructura en tres partes.