Juntos por Extremadura-Levanta denuncia manipulación en las encuestas de intención de voto

La coalición Juntos por Extremadura-Levanta (JXEL) ha denunciado que varias empresas demoscópicas están excluyendo a su formación en las encuestas de intención de voto elaboradas de cara a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. Según el partido, esta práctica constituye una “manipulación de la realidad electoral” y distorsiona la pluralidad política existente en la región.

La formación asegura haber tenido conocimiento, a través de ciudadanos extremeños, de que al menos dos empresas de encuestas están elaborando sondeos que solo incluyen como respuesta a los partidos con representación actual en la Asamblea. JXEL sostiene que se trata de una exclusión “deliberada”, pese a que la coalición concurre oficialmente a los comicios.

Más del 2,5% de apoyos

La agrupación recuerda que obtuvo más del 2,5% de apoyo en las autonómicas de 2023, por lo que considera que excluirles supone “invisibilizar candidaturas reales” y privar a la ciudadanía de expresar libremente su intención de voto.

Juntos por Extremadura Levanta alerta de que este tipo de encuestas “crea una tendencia artificial que condiciona la opinión pública” y favorece a las formaciones ya presentes en la Asamblea. La coalición sostiene que este sesgo limita la libertad de elección de quienes participan en los sondeos y “construye una percepción falsa del panorama electoral”.

Exigen la inclusión de todas las candidaturas

El candidato a la Asamblea por JXEL, Raúl González, reclama que las empresas corrijan “de manera inmediata” sus cuestionarios. “Los extremeños tienen derecho a ser preguntados por todas las alternativas reales; no solo por aquellas que ya ocupan un escaño”, ha denunciado.

Vulneración del derecho a la pluralidad informativa

La coalición considera que estas prácticas suponen una vulneración del derecho a la pluralidad informativa, ya que “perpetúan un marco que no responde a la realidad actual” e “influyen indirectamente en el voto de miles de extremeños”.

Por ello, exige públicamente a las empresas encuestadoras que incluyan a todas las formaciones oficialmente proclamadas para las elecciones del 21D.