21D: Elecciones en Extremadura
Irene de Miguel promete eliminar trabas a las iniciativas empresariales sociales
La candidata de Unidas por Extremadura reivindica el reciclaje como alternativa a proyectos mineros y destaca el empleo para personas con discapacidad
Durante su visita a la planta de reciclaje Recitex, gestionada por Minusbarros en Zafra, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas, Irene de Miguel, ha reafirmado su compromiso con el impulso de las iniciativas empresariales sociales en la región. De Miguel ha anunciado que está dispuesta a eliminar las trabas administrativas “que retrasan la puesta en marcha de iniciativas como esta”.
La líder de la confluencia ha destacado la importancia del trabajo que realizan entidades como Minusbarros, que reciclan aparatos eléctricos mientras apuestan por la creación de empleo para personas con discapacidad. Una labor que considera “imprescindible” para fortalecer el empleo social en Extremadura.
Reciclaje frente a proyectos mineros
Además, De Miguel ha subrayado que potenciar el reciclaje de aparatos eléctricos es una vía clave para evitar la proliferación de proyectos empresariales que “atentan contra la vida”, en referencia a los proyectos mineros a cielo abierto. “Si no queremos minas a cielo abierto, necesitamos potenciar el reciclaje”, ha insistido.
Reconocimiento a Minusbarros
Por todo ello, la candidata ha elogiado el trabajo que desarrolla Minusbarros y ha expresado su apoyo a todas aquellas iniciativas empresariales sociales que, como ésta, combinan sostenibilidad, inclusión laboral y compromiso con el territorio.
- En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
- Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
- Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
- Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
- Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
- Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
- Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
- Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito