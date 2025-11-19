Irene de Miguel promete eliminar trabas a las iniciativas empresariales sociales

Durante su visita a la planta de reciclaje Recitex, gestionada por Minusbarros en Zafra, la candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones autonómicas, Irene de Miguel, ha reafirmado su compromiso con el impulso de las iniciativas empresariales sociales en la región. De Miguel ha anunciado que está dispuesta a eliminar las trabas administrativas “que retrasan la puesta en marcha de iniciativas como esta”.

La líder de la confluencia ha destacado la importancia del trabajo que realizan entidades como Minusbarros, que reciclan aparatos eléctricos mientras apuestan por la creación de empleo para personas con discapacidad. Una labor que considera “imprescindible” para fortalecer el empleo social en Extremadura.

Reciclaje frente a proyectos mineros

Además, De Miguel ha subrayado que potenciar el reciclaje de aparatos eléctricos es una vía clave para evitar la proliferación de proyectos empresariales que “atentan contra la vida”, en referencia a los proyectos mineros a cielo abierto. “Si no queremos minas a cielo abierto, necesitamos potenciar el reciclaje”, ha insistido.

Reconocimiento a Minusbarros

Por todo ello, la candidata ha elogiado el trabajo que desarrolla Minusbarros y ha expresado su apoyo a todas aquellas iniciativas empresariales sociales que, como ésta, combinan sostenibilidad, inclusión laboral y compromiso con el territorio.