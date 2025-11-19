Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de noviembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las reservas hídricas de la región han subido en 272 hm³ durante la última semana

El Gobierno obliga a rebajar de 25 a 22 los alumnos en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria y Bachiller, pero no se implantaría hasta 2027

El teatro López de Ayala proyecta la producción 'No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria' para visibilizar el sufrimiento de madres e hijos

La asamblea habla de "inacción" del gobierno local y reclama una "apertura real" al diálogo

La entidad Mimarte contacta con este periódico tras la publicación sobre botellones y ofrece datos, avales y una metodología avalada por Sanidad para intervenir antes de que se consoliden los hábitos de consumo