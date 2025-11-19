Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 19 de noviembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Efectos de la borrasca Claudia en un cauce fluvial.

Efectos de la borrasca Claudia en un cauce fluvial. / El Periódico

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Claudia deja los embalses extremeños casi al 60%, diez puntos más que hace un año

Las reservas hídricas de la región han subido en 272 hm³ durante la última semana

Educación lamenta la falta de fondos del Estado para reducir las ratios en Extremadura

El Gobierno obliga a rebajar de 25 a 22 los alumnos en Primaria y de 30 a 25 en Secundaria y Bachiller, pero no se implantaría hasta 2027

Directora de un documental sobre violencia vicaria en Badajoz: "Un maltratador nunca será un buen padre"

El teatro López de Ayala proyecta la producción 'No estás loca: la verdad sobre la violencia vicaria' para visibilizar el sufrimiento de madres e hijos

Los trabajadores del Ayuntamiento de Plasencia mantendrán las movilizaciones por la falta de avances en la catalogación

La asamblea habla de "inacción" del gobierno local y reclama una "apertura real" al diálogo

Un programa del País Vasco responde a la alerta de Cáceres: piden actuar ya en 2º de ESO para frenar el alcohol precoz

La entidad Mimarte contacta con este periódico tras la publicación sobre botellones y ofrece datos, avales y una metodología avalada por Sanidad para intervenir antes de que se consoliden los hábitos de consumo

  1. En directo | El riesgo extremo de lluvias en el norte de Cáceres obliga a la Junta a activar la fase de emergencia por inundaciones
  2. Pedro Vázquez, primer bombero forestal extremeño con jubilación anticipada: 'Estoy muy contento, merecemos este descanso
  3. Guardiola renueva el 53% de las listas del PP a la Asamblea: entran Zulema Romero y Kini Carrasco
  4. Las cinco localidades más lluviosas de Extremadura acumulan más de 620 litros por metro cuadrado
  5. Rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora: las cinco localidades extremeñas donde más golpea la borrasca
  6. Ya hay fecha comprometida para la alta velocidad en Extremadura: los trenes circularán a 300 km/h la próxima primavera
  7. Undécimo llamamiento urgente de Educación este curso: se buscan 16 docentes
  8. Gallardo renueva el 75% de las listas del PSOE a la Asamblea de Extremadura: entran Osuna y Lara Garlito

