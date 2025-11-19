21D: Elecciones en Extremadura
El PSOE apela al legado de Ibarra y Fernández Vara para aupar a Gallardo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropa al candidato socialista en el acto de apertura de la precampaña en Extremadura
«Qué orgulloso se sentiría hoy Guillermo de su PSOE. Sentado ahí, viendo cómo hemos vuelto». Con esa referencia a la memoria reciente y el legado interno del partido, los socialistas han inaugurado este miércoles en Mérida una campaña que vendrá marcada por la reivindicación de su propia historia y la promesa de recuperar el pulso político en Extremadura el próximo 21D.
Entre banderas, militancia y un mensaje centrado en la estabilidad y la garantía de servicios públicos, el PSOE se presentó ante los suyos como una fuerza capaz de reconectar con la ciudadanía tras dos años perdidos por la inacción de María Guardiola: reivindican su pasado, el de los avances sociales logrados por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, para aupar a Miguel Ángel Gallardo e impulsar un nuevo comienzo en Extremadura a partir del 21D.
Pedro Sánchez en Mérida
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado al candidato en su puesta de largo. El temporal de la pasada semana obligó a retrasar la cita, pero el secretario general de los socialistas llegó esta vez sin sobresaltos y ha sido recibido en la capital autonómica con el entusiasmo de una militancia que interpreta su presencia como un gesto de respaldo a la candidatura extremeña en un momento clave y además, adverso por el procesamiento del propio Gallardo.
El mismo Sánchez, tras un largo paseíllo de besos, abrazos y selfies, ha puesto de manifiesto el «ambientazo» que se ha vivido en la carpa del hotel Las Lomas de Mérida al ritmo de la música de Sangüijuelas del Guadiana. A partes iguales se ha repartido la emoción, e incluso lágrimas, que han levantado las menciones y recuerdos al expresidente Vara, fallecido a comienzos de octubre. Es sin duda el gran ausente de esta campaña adelantada y solo mencionar su nombre es motivo suficiente para levantar una ovación.
El PP y Vox
Sánchez, arropado por Gallardo y el núcleo duro del partido (Piedad Álvarez, Antonio Rodríguez Osuna, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel Borrego o Eva Pérez) ha animado a los presentes a acudir a las urnas el próximo 21D con orgullo y sin complejos para combatir «los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox».
"Vox se llena la boca de reproches pero bien que les apuntala en el poder, y si no que le pregunten al PP de la Comunidad Valenciana", dicho en relación al pacto sellado para sustituir a Carlos Mazón.
