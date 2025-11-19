El PSOE apela al legado de Ibarra y Fernández Vara para aupar a Gallardo

«Qué orgulloso se sentiría hoy Guillermo de su PSOE. Sentado ahí, viendo cómo hemos vuelto». Con esa referencia a la memoria reciente y el legado interno del partido, los socialistas han inaugurado este miércoles en Mérida una campaña que vendrá marcada por la reivindicación de su propia historia y la promesa de recuperar el pulso político en Extremadura el próximo 21D.

Entre banderas, militancia y un mensaje centrado en la estabilidad y la garantía de servicios públicos, el PSOE se presentó ante los suyos como una fuerza capaz de reconectar con la ciudadanía tras dos años perdidos por la inacción de María Guardiola: reivindican su pasado, el de los avances sociales logrados por Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, para aupar a Miguel Ángel Gallardo e impulsar un nuevo comienzo en Extremadura a partir del 21D.

Fotogalería | Pedro Sánchez conquista Mérida / Javier Cintas

Pedro Sánchez en Mérida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arropado al candidato en su puesta de largo. El temporal de la pasada semana obligó a retrasar la cita, pero el secretario general de los socialistas llegó esta vez sin sobresaltos y ha sido recibido en la capital autonómica con el entusiasmo de una militancia que interpreta su presencia como un gesto de respaldo a la candidatura extremeña en un momento clave y además, adverso por el procesamiento del propio Gallardo.

Fotogalería | Las imágenes del mitin de Pedro Sánchez en Mérida / Javier Cintas

El mismo Sánchez, tras un largo paseíllo de besos, abrazos y selfies, ha puesto de manifiesto el «ambientazo» que se ha vivido en la carpa del hotel Las Lomas de Mérida al ritmo de la música de Sangüijuelas del Guadiana. A partes iguales se ha repartido la emoción, e incluso lágrimas, que han levantado las menciones y recuerdos al expresidente Vara, fallecido a comienzos de octubre. Es sin duda el gran ausente de esta campaña adelantada y solo mencionar su nombre es motivo suficiente para levantar una ovación.

El PP y Vox

Sánchez, arropado por Gallardo y el núcleo duro del partido (Piedad Álvarez, Antonio Rodríguez Osuna, Álvaro Sánchez Cotrina, Manuel Borrego o Eva Pérez) ha animado a los presentes a acudir a las urnas el próximo 21D con orgullo y sin complejos para combatir «los recortes, la mala gestión y las mentiras del PP y Vox».

"Vox se llena la boca de reproches pero bien que les apuntala en el poder, y si no que le pregunten al PP de la Comunidad Valenciana", dicho en relación al pacto sellado para sustituir a Carlos Mazón.