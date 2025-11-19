El sector tabaquero aporta 150 millones de euros al PIB extremeño

La actividad de cultivo de tabaco, su primera transformación y su comercio, son responsables de la generación de 69 millones de euros de valor añadido directo en Extremadura, la región que concentra la práctica totalidad de la producción tabaquera de España y una de las zonas de referencia a nivel europeo en este cultivo. Añadiendo los impactos indirectos e inducidos de las empresas del tabaco sobre sus respectivos proveedores, la contribución total del sector del tabaco al PIB autonómico asciende a 150 millones de euros, con estimaciones de 2024. En términos de mercado laboral, las actividades ligadas al tabaco generaron el año pasado cerca de 2.242 empleos a jornada completa. 1.168 fueron directos.

Los datos están extraídos del informe ‘Relevancia socioeconómica de la cadena de valor del tabaco en España’, que la Mesa del Tabaco, la entidad que representado al conjunto del sector, ha presentado esta mañana en Cáceres, junto con Analistas Financieros Internacionales (AFI). El estudio actualiza el impacto económico, laboral y territorial de este sector en la comunidad autónoma y pone de manifiesto su papel estratégico para sus comarcas productoras.

El acto ha contado con la participación de Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco; y de Javier Serrano, consultor sénior del Área de Economía Aplicada de AFI y responsable de la presentación del informe. Posteriormente, también han intervenido Fernando Vaquero, director general de la Organización Interprofesional del Tabaco de España (Oitab), Juan Andrés Tovar, presidente de Cetarsa y Juan Eloy Rodríguez Ucedo, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura.

Efecto multiplicador

“Por cada empleo directo" que crea el sector tabaquero "se genera un empleo adicional indirecto o inducido”, un efecto multiplicador que se replica en términos de producción, ya que cada “euro de valor añadido generado por las empresas de tabaco en Extremadura contribuye a la generación de un euro adicional en las empresas de sus ecosistemas adyacentes", ha precisado Javier Serrano. “Es la prueba del gran efecto de arrastre que tiene el tabaco extremeño sobre el conjunto de la economía”, ha remachado. Igualmente, este experto de AFI ha apuntado que el tabaco extremeño ha triplicado su rendimiento exportador desde 2010: es decir, a pesar de la importante caída de superficie cultivada, la producción exportada ha crecido significativamente. Así, el eslabón agrícola del tabaco concentrado en Extremadura es responsable de exportar alrededor entre 70 y 80 millones de euros anuales en producto sin elaborar. Unas cifras que se mantienen muy estables, ha destacado, desde hace más de una década “gracias a la apuesta exportadora fruto de la inversión de las multinacionales con presencia en España que compran el tabaco extremeño”. En este punto, ha añadido, para que este dato se consolide se requiere de una "regulación estable".

Comarcas tabaqueras

La actividad tabaquera sostiene un volumen de empleo especialmente relevante para las comarcas cacereñas de Campo Arañuelo y La Vera, donde constituye uno de los pilares del tejido productivo local. A la generación de empleo directo se suma el efecto que el sector ejerce sobre empresas proveedoras y servicios vinculados al cultivo, lo que amplifica su importancia en zonas rurales que dependen en gran medida de esta actividad. “Cerca de 3.000 familias viven de él, y los pueblos de las comarcas tabaqueras están manteniendo población. Incluso en algunos casos la están incrementando”, ha indicado Juan Andrés Tovar, que ha recalcado también que “estamos observando cómo se incorporan jóvenes” a esta actividad. El presidente de Cetarsa se ha mostrado optimista sobre la situación actual del sector. “Estamos mejor, pero podemos estar mejor todavía”, ha zanjado, algo para lo que ha insistido en la importancia de que el sector “alce la voz” para esta se escuche “cuando en las grandes asambleas se tomen decisiones” que les afecten.

El empleo asociado al primer eslabón de la cadena presenta características singulares y de notable calidad dentro del ámbito agrario. Los trabajadores del cultivo permanecen una media de 19 años en las explotaciones de cultivo de tabaco, una estabilidad muy superior a la del conjunto de la agricultura regional. Además, el 69% de los agricultores cuenta con contrato indefinido y la presencia femenina alcanza el 46%, una proporción que sobresale frente a la media del sector agrario extremeño.

Águeda García-Agulló ha subrayado que “Extremadura es el epicentro del cultivo de tabaco en España. Esta actividad mantiene un peso determinante en la economía regional gracias al empleo estable que genera, al arraigo que aporta en las comarcas productoras y con una sólida proyección exterior, gracias a las relaciones a largo plazo entre los cultivadores y la primera transformación con las empresas manufactureras". "Al mismo tiempo, su contribución a la cadena de valor nacional refleja que se trata de un sector relevante no solo para Extremadura, sino también para la economía española en su conjunto”, ha apostillado.